لاعبو ريال مدريد يتعاطفون مع ناتشو ضد تعسف أنشيلوتي

وأكبر مشكلة تواجه ريال مدريد حاليا هي أنه بدا بطيئا ومتراجعا للغاية بعد فترة التوقف في كأس العالم 2022 في قطر، حيث يكافح لاعبوه الأساسيون من أجل استعادة مستواهم، وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يخرج موسمه عن مساره تمامًا.

وبالتالي، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتعامل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق مع لاعبيه الذين لا يتفق بعضهم مع قراراته الأخيرة.

انزعاج في غرفة الملابس

وذكر موقع Relevo أن وضع ناتشو فرنانديز أثار الانزعاج داخل غرفة الملابس في ريال مدريد، حيث تراجع مستوى وترتيب ناتشو بين مدافعي ريال مدريد بشكل كبير هذا الموسم، بعد وصول أنطونيو روديغر في الصيف في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

وكان روديغر أحد أفضل المدافعين على هذا الكوكب أثناء اللعب تحت قيادة مديره الفني السابق توماس توخيل في تشيلسي، لكن من العدل القول إنه لم يتمكن من تكرار هذا المستوى بقميص ريال مدريد هذا الموسم.

وفي الواقع، أثارت بعض عروضه الكثير من التساؤلات بين الجماهير عما إذا كان ريال مدريد قد اتخذ القرار الخاطئ بالتعاقد مع روديغر. نتيجة لذلك، يبدو أن ناتشو يستحق المزيد من الفرص على حساب الدولي الألماني.

ويتعاطف اللاعبون الكبار في ريال مدريد مع ناتشو، الذي رغم الأداء الرائع الذي قدمه العام الماضي إلا أنه لعب 642 دقيقة فقط هذا الموسم، وهو ما يضعه في المركز السادس عشر في التشكيلة من حيث عدد الدقائق التي شارك فيها.

وتبرز هذه المشكلة عندما تتم مقارنته بالألماني رودريغر الذي خاض أكثر من ضعف عدد دقائق ناتشو (1435).

ولا شك أن هذه إحدى المشاكل الأساسية التي خلفتها الهزيمة في كأس السوبر الإسباني، لأن هناك شعورًا بأن أحد الأسباب الرئيسية لسلسلة ريال مدريد السيئة الحالية هي خسارة المنافسة الداخلية بين اللاعبين بداعي وجود لاعبين يضمنون مراكزهم حتى في حال تراجع مستواهم. ويعكس ناتشو هذه المشكلة بشكل أفضل من أي لاعب آخر في الفريق.