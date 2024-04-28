مشجع يقطع 100 كيلومتر سيرا على الأقدام بسبب هدف سجله حارس مرمى
أكمل مشجع بولندي رحلة لمسافة 100 كيلومتر سيرا على الأقدام، اليوم الأحد؛ للقاء حارس مرمى فريق رادومياك رادوم؛ وفاء بوعد قطعه على نفسه أمام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعهد يان يوريك في فبراير الماضي بالذهاب سيرا على الأقدام إلى ملعب أي ناد يسجل له حارس المرمى هدفا في دوري الدرجة الأولى البولندي.
وقال يوريك: "كتبت منشورا مفاده بأنه إذا سجل أي حارس مرمى هدفا قبل نهاية الموسم فسأذهب سيرا على الأقدام إلى ملعب النادي الذي يمثله".
وأصبح غابرييل كوبيلاك حارس رادومياك أول حارس مرمى يسجل هدفا هذا الموسم في أول أبريل حين هز الشباك بتسديدة من خارج منطقته مباشرة ارتدت أمام حارس الفريق المنافس ودخلت المرمى.
وانطلق يوريك، وهو أحد المشجعين المخلصين لكرة القدم البولندية، من بلدة ساندوميرز بجنوب شرق البلاد إلى رادوم الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من وارسو لحضور مباراة رادومياك ضد زاجلبي لوبين.
وقال إن الشاحنات المارة والطرق الموحلة كانت أكثر الجوانب صعوبة في المسيرة، لكن الأمر كان يستحق كل هذا العناء؛ إذ حصل على قميص موقع من حارس رادوم قبل المباراة التي خسرها رادوم 4/3 أمام لوبين.