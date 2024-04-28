مشجع يقطع 100 كيلومتر سيرا على الأقدام بسبب هدف سجله حارس مرمى

وأصبح غابرييل كوبيلاك حارس رادومياك أول حارس مرمى يسجل هدفا هذا الموسم في أول أبريل حين هز الشباك بتسديدة من خارج منطقته مباشرة ارتدت أمام حارس الفريق المنافس ودخلت المرمى.

وانطلق يوريك، وهو أحد المشجعين المخلصين لكرة القدم البولندية، من بلدة ساندوميرز بجنوب شرق البلاد إلى رادوم الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من وارسو لحضور مباراة رادومياك ضد زاجلبي لوبين.

وقال إن الشاحنات المارة والطرق الموحلة كانت أكثر الجوانب صعوبة في المسيرة، لكن الأمر كان يستحق كل هذا العناء؛ إذ حصل على قميص موقع من حارس رادوم قبل المباراة التي خسرها رادوم 4/3 أمام لوبين.