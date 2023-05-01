لاعبو ليدز يونايتد يعتذرون بعد تجاهل مشجع صغير (فيديو)

اعتذر لاعبو ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لجماهيرهم اليوم الإثنين بعد الخسارة 1/4 أمام مضيفهم بورنموث وبعد انتشار فيديو للفريق وهو يتجاهل مشجعا صغيرا في فندق الإقامة.

وأصبح ليدز يونايتد على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط عقب الهزيمة، كما امتدت سلسلة عدم الانتصارات إلى خمس مباريات.

وقال اللاعبون في بيان: "الأداء لم يكن جيدا بما يكفي... والطريقة الوحيدة للرد ستكون في الملعب".

وأضافوا: "مشجعو ليدز يسافرون في كل أرجاء البلاد بأعداد كبيرة ويستحقون أفضل من ذلك".