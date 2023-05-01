لاعبو ليدز يونايتد يعتذرون بعد تجاهل مشجع صغير (فيديو)
اعتذر لاعبو ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لجماهيرهم اليوم الإثنين بعد الخسارة 1/4 أمام مضيفهم بورنموث وبعد انتشار فيديو للفريق وهو يتجاهل مشجعا صغيرا في فندق الإقامة.
وأصبح ليدز يونايتد على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط عقب الهزيمة، كما امتدت سلسلة عدم الانتصارات إلى خمس مباريات.
وقال اللاعبون في بيان: "الأداء لم يكن جيدا بما يكفي... والطريقة الوحيدة للرد ستكون في الملعب".
وأضافوا: "مشجعو ليدز يسافرون في كل أرجاء البلاد بأعداد كبيرة ويستحقون أفضل من ذلك".
وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين وهم يغادرون فندق الإقامة دون التفاعل مع الجماهير الذين أرادوا الحصول على توقيعهم والتقاط الصور معهم.
وكان طفل صغير يرتدي قميص ليدز يونايتد من بين المشجعين وظل يلوح لعديد من اللاعبين الذي لم يستجيبوا له.
وأضاف البيان: "الكلمات لا تستطيع التعبير عن مدى أسفنا للنجم الصغير الذي ظهر في الفيديو وكان يرتدي قميص ليدز ولم يحصل على المزيد من الاهتمام من لاعبي الفريق".
وأتم: "في يوم المباراة نقوم بجولة تنشيطية، قبل وبعد ذلك نتوقف من أجل التقاط الصور والتوقيعات لضمان تفاعلنا مع الجماهير، لكننا نحاول أن نكون في الوقت المحدد للمغادرة للمباريات".
وواصل: "رغم ذلك لا يوجد أعذار لعدم التفاعل مع الجماهير وسنشعر بالامتنان لمن يصلنا بوالد المشجع الصغير الذي كان يرتدي قميص ليدز يونايتد".
ويحل ليدز يونايتد ضيفا على مانشستر سيتي في المباراة المقبلة قبل استضافة نيوكاسل يونايتد.