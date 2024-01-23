في الوقت الضائع.. إنتر ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي
لاوتارو مارتينيز يسجل في الدقيقة 91
توج إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على نابولي 1-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "أول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.
نجح إنتر في الحفاظ على لقب السوبر الذي توج به في آخر موسمين
وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وشهدت المباراة تعرض جيوفاني سيميوني للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 60، لدى تدخله القوي على قدم فرانشيسكو أتشيربي.
ونجح إنتر في الحفاظ على لقب السوبر الذي توج به في آخر موسمين، ليؤكد سطوته على المسابقة، ويحقق اللقب 3 مرات توالياً، ليصبح الفريق الثاني بعد ميلان الذي نجح في ذلك أعوام 1992 و1993 و1994.