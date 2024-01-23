في الوقت الضائع.. إنتر ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي

ونجح إنتر في الحفاظ على لقب السوبر الذي توج به في آخر موسمين، ليؤكد سطوته على المسابقة، ويحقق اللقب 3 مرات توالياً، ليصبح الفريق الثاني بعد ميلان الذي نجح في ذلك أعوام 1992 و1993 و1994.