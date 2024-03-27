NBA.. ليكرز ينتفض بفضل تألق ديفيز في الفوز على ميلووكي باكس

سجل أنتوني ديفيز 34 نقطة، واستحوذ على 23 كرة مرتدة، ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 128-124 على ميلووكي باكس بعد وقتين إضافيين بعد أن كان متأخرا بفارق عشر نقاط قبل ‭3:26‬ دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وأحرز أوستن ريفز لاعب لوس أنجليس 29 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه، وسجل ريفز رمية ثلاثية منحت فريقه التقدم قبل 38.6 ثانية من نهاية الوقت الإضافي الثاني. وأضاف دانجيلو راسل 29 نقطة و12 تمريرة حاسمة لصالح ليكرز.

وحقق يانيس أنتيتوكومبو ثلاثة أرقام مزدوجة بتسجيل 29 نقطة، والاستحواذ على 21 كرة مرتدة، وتقديم 11 تمريرة حاسمة لزملائه في باكس، لكنه أهدر رميتين حرتين قبل 24.2 ثانية من نهاية الوقت الإضافي الثاني بعد أن سجل ريفز رمية ثلاثية منحت لوس أنجليس التقدم 124-121.