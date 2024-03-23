ماذا قال وليد الركراكي عن المشاركة الأولى لإبراهيم دياز مع المغرب؟

علّق وليد الركراكي، مدرب المغرب، على المشاركة الأولى لإبراهيم دياز مع أسود الأطلس.

وشارك دياز، نجم ريال مدريد، للمرة الأولى مع المغرب ولعب في التشكيلة الأساسية، في المباراة الودية أمام أنغولا على ملعب أكادير الكبير، وفاز أسود الأطلس 1/0 بهدف عكسي.

وقال الركراكي بعد المباراة: "أعتقد أننا حققنا الأهم وهو الفوز، صنعنا عدة فرص تسجيل في الشوطين الأول والثاني، وتحكمنا في الكرة وكنا قادرين على ضغط المنافس".

وأضاف: "ليس من السهل الدفع بعناصر تلعب معا للمرة الأولى وتقدم أداء جيدا، ينتظرنا عمل كبير الفترة المقبلة، والأهم هو تحقيق الفوز لرفع المعنويات بعد العودة من كأس أفريقيا".