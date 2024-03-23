ماذا قال وليد الركراكي عن المشاركة الأولى لإبراهيم دياز مع المغرب؟
علّق وليد الركراكي، مدرب المغرب، على المشاركة الأولى لإبراهيم دياز مع أسود الأطلس.
وشارك دياز، نجم ريال مدريد، للمرة الأولى مع المغرب ولعب في التشكيلة الأساسية، في المباراة الودية أمام أنغولا على ملعب أكادير الكبير، وفاز أسود الأطلس 1/0 بهدف عكسي.
وقال الركراكي بعد المباراة: "أعتقد أننا حققنا الأهم وهو الفوز، صنعنا عدة فرص تسجيل في الشوطين الأول والثاني، وتحكمنا في الكرة وكنا قادرين على ضغط المنافس".
وأضاف: "ليس من السهل الدفع بعناصر تلعب معا للمرة الأولى وتقدم أداء جيدا، ينتظرنا عمل كبير الفترة المقبلة، والأهم هو تحقيق الفوز لرفع المعنويات بعد العودة من كأس أفريقيا".
وعن الاعتماد على الثنائي إبراهيم دياز وإلياس بن الصغير، قال الركراكي: "اللاعبان معا قدما أداء في المستوى، والأهم هو الانسجام مع المجموعة ككل، كما قلت الفترة المقبلة سنعمل لرفع درجة الانسجام، وإيجاد خيوط التواصل لما فيه مصلحة المنتخب".
وبسؤاله عن ثنائية نايف أكرد وعبدالكبير عبقار، أضاف الركراكي: "عبقار مثله مثل اللاعبين الجدد الذين شاركوا حاول تقديم الأفضل، المنافس لم يسجل علينا وسنحاول مواصلة العمل مع جميع اللاعبين لتحسين الأداء".
ويلعب منتخب المغرب وديا مع موريتانيا يوم الثلاثاء.
ويلعب منتخب المغرب مع زامبيا والكونغو في يونيو المقبل، في المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وحقق منتخب المغرب الفوز على تنزانيا في الجولة الأولى، وتضم المجموعة أيضا زامبيا والنيجر والكونغو.