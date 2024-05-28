وكيل أعمال نجم النصر السعودي يحسم موقفه من الرحيل

وقدم أوتافيو موسماً جيداً مع النصر، سجل خلاله ١١ هدفاً وصنع ٨ تمريرات حاسمة لزملائه.

وتحدث إسرائيل أوليفيرا، مدير أعمال أوتافيو ، في تصريحات لموقع SPORTITALIA الإيطالي، مؤكداً أن اللاعب لن يعود إلى أوروبا في الموسم المقبل.

وأضاف:" أوتافيو سعيد في النصر وفي المملكة العربية السعودية.. وسيبقى بالتأكيد في الدوري السعودي".

وأشار إلى أنه لا يعلم إمكانية عودة أوتافيو في المواسم القادمة لأوروبا، ولكن عقده مع النصر مستمر حتى يونيو ٢٠٢٦.