وكيل أعمال نجم النصر السعودي يحسم موقفه من الرحيل
حسم وكيل أعمال البرتغالي أوتافيو نجم النصر السعودي مستقبل الأخير مع فريقه خلال الموسم المقبل.
وارتبط اسم اللاعب البرتغالي بالرحيل إلى الدوري الإيطالي في بداية الموسم المنقضي، بعد تلقيه عرضين من إنتر ميلان ويوفنتوس، ولكن لاعب بورتو البرتغالي السابق فضّل الرحيل إلى النصر السعودي.
وقدم أوتافيو موسماً جيداً مع النصر، سجل خلاله ١١ هدفاً وصنع ٨ تمريرات حاسمة لزملائه.
وتحدث إسرائيل أوليفيرا، مدير أعمال أوتافيو ، في تصريحات لموقع SPORTITALIA الإيطالي، مؤكداً أن اللاعب لن يعود إلى أوروبا في الموسم المقبل.
وأضاف:" أوتافيو سعيد في النصر وفي المملكة العربية السعودية.. وسيبقى بالتأكيد في الدوري السعودي".
وأشار إلى أنه لا يعلم إمكانية عودة أوتافيو في المواسم القادمة لأوروبا، ولكن عقده مع النصر مستمر حتى يونيو ٢٠٢٦.
ويستعد النصر لخوض مواجهة مرتقبة ضد الهلال مساء الجمعة المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ستاد الجوهرة المشعة.
وحل النصر في وصافة ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم خلف الهلال، كما ودّع دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي في ربع النهائي، بخلاف خسارته لقب كأس السوبر السعودي.