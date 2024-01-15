كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز "The Best" لعام 2023
في أجواء يوم كروي مميز في بطولتي أمم آسيا وأفريقيا، ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأفضل "The Best" لعام 2023، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويتنافس عليها العديد من النجوم العالميين في مختلف الدوريات.
وستكون هذه هي النسخة الثالثة التي تستضيف فيها لندن هذا الحدث، بعدما استضافته في عامي 2016 و2017.
وكان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، آخر من حصد الجائزة على مستوى الرجال، فيما تُوّجت أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة في الفئة النسائية.
وتُعد جائزة أفضل لاعب في العالم هي الأبرز، إلى جانب أفضل لاعبة، أفضل مدرب، أفضل مدربة، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، أفضل هدف، جائزة اللعب النظيف، جائزة المشجعين.
وأعلن "فيفا" في ديسمبر الماضي، قائمة مختصرة مكونة من 3 لاعبين في كل فئة من الفئات السبع.
ويتم تقديم الجائزة السنوية وفقًا لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من الـ19 من ديسمبر 2022 حتى الـ20 من أغسطس 2023.
المتنافسون
ويتنافس هذا العام على جائزة أفضل لاعب، الثلاثي: النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.
كما يتنافس الثلاثي المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا، والبرازيلي إيدرسون مورايس، على جائزة أفضل حارس مرمى.
ويتنافس بيب غوارديولا، ولوتشيانو سباليتي، وسيموني إنزاغي على جائزة أفضل مدرب.
ويتنافس على جائزة أفضل هدف (جائزة بوشكاش) الثلاثي خوليو إنسيسو وجيليرمي مادروغا ونونو سانتوس.
وتتنافس الإسبانيتان أيتانا بونماتي وجينيفير هيرموسو، لاعبتا برشلونة الإسباني، مع الكولومبية ليندا كايسيدو، لاعبة ريال مدريد الإسباني، على جائزة أفضل لاعبة.
موعد حفل جوائز "ذا بيست"
من المقرر أن تنطلق مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، مساء اليوم، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية المفتوحة، وأيضًا عبر قناة "فيفا" الرسمية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.