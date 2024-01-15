كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز "The Best" لعام 2023

في أجواء يوم كروي مميز في بطولتي أمم آسيا وأفريقيا، ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأفضل "The Best" لعام 2023، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويتنافس عليها العديد من النجوم العالميين في مختلف الدوريات.

وستكون هذه هي النسخة الثالثة التي تستضيف فيها لندن هذا الحدث، بعدما استضافته في عامي 2016 و2017.

وكان الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، آخر من حصد الجائزة على مستوى الرجال، فيما تُوّجت أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة في الفئة النسائية.