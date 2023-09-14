ميسي ينافس مبابي وهالاند على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في 2023
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The Best" في 2023.
والتصويت متاح للجميع عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم بين الـ14 من سبتمبر حتى الـ6 من أكتوبر المقبل.
ولم تشهد القائمة وجود النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الذي سجل 30 هدفًا في 51 مباراة الموسم الماضي.
وتمنح جائزة الأفضل، بحسب الفئات، لأفضل اللاعبين واللاعبات للعام الميلادي للفترة من الـ19 من ديسمبر 2022 إلى الـ20 من أغسطس 2023 في حالة جائزة الرجال، ومن الـ1 من أغسطس 2022 إلى الـ20 من أغسطس 2023 في حالة السيدات.
وفيما يأتي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب "The Best" في 2023
جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي والأرجنتين).
مارسيلو بروزوفيتش (الهلال وكرواتيا).
كيفن دي بروين (مانشستر سيتي وبلجيكا).
إلكاي غوندوغان (برشلونة وألمانيا).
إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي والنرويج).
رودريغو "رودري" هيرنانديز (مانشستر سيتي وإسبانيا).
خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي وجورجيا).
كيليان مبابي (باريس سان جيرمان وفرنسا).
ليونيل ميسي (إنتر ميامي والأرجنتين).
فيكتور أوسيمين (نابولي ونيجيريا).
ديكلان رايس (آرسنال وإنجلترا).
برناردو سيلفا (مانشستر سيتي والبرتغال).
وفيما يأتي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب "The Best" في 2023
بيب غوارديولا، مانشستر سيتي.
سيموني إنزاغي، إنتر ميلان.
أنجي بوستيكوجلو، توتنهام.
لوتشيانو سباليتي، نابولي،
تشافي، برشلونة.
قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في 2023
ياسين بونو (الهلال والمغرب).
تيبو كورتوا (ريال مدريد وبلجيكا).
إيدرسون (مانشستر سيتي والبرازيل).
أندريه أونانا (إنتر ميلان والكاميرون).
مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة وألمانيا).
قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة:
أيتانا بونماتي (إسبانيا).
ليندا كايسيدو (كولومبيا).
راشيل دالي (إنجلترا).
كاديدياتو دياني (فرنسا).
كيتلين فورد (أستراليا).
ماري فاولر (أستراليا).
أليكس غرينوود (إنجلترا).
جيني هيرموسو (إسبانيا).
ليندسي حوران (الولايات المتحدة الأمريكية).
أماندا إليستيت (السويد).
لورين جيمس (إنجلترا).
سام كير (أستراليا).
مابي ليون (إسبانيا).
هيناتا ميازاوا (اليابان).
سلمى بارالويلو (إسبانيا).
كيرا والش (إنجلترا).
قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للسيدات
بيتر غيرهاردسون (السويد)، جوناتان جيرالديز (إسبانيا)، توني جوستافسون (السويد)، إيما هايز (إنجلترا)، وسارينا ويجمان (هولندا).
وسيبدأ التصويت لجائزة بوشكاش، التي ستمنح لمن يسجل أفضل هدف في الفترة من الـ19 من ديسمبر 2022 إلى الـ20 من أغسطس 2023، يوم الخميس الـ21 من سبتمبر، وينتهي يوم الثلاثاء الـ10 من أكتوبر في منتصف الليل.