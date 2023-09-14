ميسي ينافس مبابي وهالاند على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The Best" في 2023.

والتصويت متاح للجميع عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم بين الـ14 من سبتمبر حتى الـ6 من أكتوبر المقبل.

ولم تشهد القائمة وجود النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الذي سجل 30 هدفًا في 51 مباراة الموسم الماضي.

وتمنح جائزة الأفضل، بحسب الفئات، لأفضل اللاعبين واللاعبات للعام الميلادي للفترة من الـ19 من ديسمبر 2022 إلى الـ20 من أغسطس 2023 في حالة جائزة الرجال، ومن الـ1 من أغسطس 2022 إلى الـ20 من أغسطس 2023 في حالة السيدات.