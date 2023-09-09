هالاند: لست لاعبا كاملا وأريد الحصول على مهارة ميسي في المراوغة

اعترف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، أنه ليس لاعب كرة قدم كاملا، وكشف أنه يريد الحصول على مهارة الأرجنتيني ليونيل ميسي في المراوغة.

ومن المتوقع أن تنحصر جائزة الكرة الذهبية لهذا العام بين هالاند وليونيل ميسي، حيث حقق هالاند الثلاثية مع مانشستر سيتي، وقاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم.

وقال النرويجي في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول": "أنا أؤمن بنفسي وأعتقد أن لدي فرصة ضئيلة".