هالاند: لست لاعبا كاملا وأريد الحصول على مهارة ميسي في المراوغة
اعترف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، أنه ليس لاعب كرة قدم كاملا، وكشف أنه يريد الحصول على مهارة الأرجنتيني ليونيل ميسي في المراوغة.
ومن المتوقع أن تنحصر جائزة الكرة الذهبية لهذا العام بين هالاند وليونيل ميسي، حيث حقق هالاند الثلاثية مع مانشستر سيتي، وقاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم.
وقال النرويجي في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول": "أنا أؤمن بنفسي وأعتقد أن لدي فرصة ضئيلة".
لكن هذا لا يمنع هالاند من أن يكون لديه الكثير من التقدير لمنافسه ميسي، واعترف بأنه يرغب في "سرقة" مهارة ميسي في المراوغة.
وأضاف هالاند: "مراوغة ميسي ليست سيئة، أود أن أمتلك مراوغته".
وعن المقارنة المبكرة بين هالاند والنجم الفرنسي كيليان مبابي في وسائل الإعلام قال نجم مانشستر سيتي: "يجب التذكير كيف قام ميسي ورونالدو بأشياء مجنونة، علينا أيضًا أن نتذكر أنهما ما زالا يفعلان ذلك، لأنه على الرغم من تقدمهما في العمر، إلا أنهما لا يزالان لاعبين رائعين، أشعر بالفخر لأنني تمكنت من مشاهدة بطلين استثنائيين مثلهما".
وعما إذا كان لاعبا "مستوحى" من رونالدو وميسي قال هالاند: "أنا أركز على نفسي فقط، وأسعى فقط لأن أكون أفضل كل يوم، وأستمر في الاستمتاع بما أفعله، وأن أكون أفضل نسخة من نفسي".
ولا ينكر المهاجم النرويجي تألق مهاجمين آخرين مثل كيليان مبابي وفيكتور أوسيمين وقال: "نعم، من الواضح، لأنني أشاهد الكثير من المباريات، أنا شغوف بكرة القدم، فهي ما أحببته دائمًا ويمكنك القول إنها تأخذ كل وقتي، سواء على المستوى المهني أو في حياتي".
وفي موسمه الأول مع مانشستر سيتي سجل هالاند 52 هدفًا مذهلًا في مختلف المسابقات.
وانتقل هالاند لمانشستر سيتي صيف 2022 قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو.
وسجل هالاند 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد أول 4 جولات، إذ وقع على هدفين في شباك بيرنلي وغاب عن التسجيل أمام نيوكاسل، وسجل هدفًا على شيفيلد يونايتد و3 أهداف على فولهام.