لتجنب إغراءات ريال مدريد والأندية السعودية.. مانشستر سيتي يغري هالاند براتب خيالي
ذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي سيعرض على مهاجمه النرويجي المميز إيرلينغ هالاند عقدًا جديدًا ضخمًا.
وبحسب الصحيفة فإن مانشستر سيتي يريد زيادة راتب هالاند لما يقرب من ضعف راتبه الحالي.
وفي الوقت الحالي، يحصل هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، على 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ما يجعله صاحب أعلى أجر في الفريق إلى جانب القائد كيفين دي بروين.
لكن مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، يريد تمديد بقاء هالاند، لتجنب إغراءات ريال مدريد والأندية السعودية.
وكشفت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي يستعد لمنح هالاند راتبًا أسبوعيًّا يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، إذا وافق على تمديد عقده إلى ما بعد يونيو 2027، حيث ينتهي عقده الحالي.
ووفقًا للصحيفة فإن هذا يمثل زيادة مذهلة بنسبة 60.5% في راتب هالاند الفائز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفًا.
وفي موسمه الأول مع مانشستر سيتي سجل هالاند 52 هدفًا مذهلًا في مختلف المسابقات، ولذلك مانشستر سيتي يهدف دائمًا لمكافأة اللاعب على هذه الأرقام.
وانضم هالاند لمانشستر سيتي الصيف الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو، وقالت "ديلي ستار" إن الهداف يمكن أن يصبح من بين أعلى 8 لاعبين أجرًا بين لاعبي العالم، حيث سيرتفع راتبه السنوي من 19.5 مليون جنيه إسترليني إلى 32.5 مليون جنيه إسترليني، حال وافق على عرض السيتي.
وسجل هالاند 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد أول 4 جولات، إذ وقع على هدفين في شباك بيرنلي وغاب عن التسجيل أمام نيوكاسل، وسجل هدفًا على شيفيلد يونايتد و3 أهداف على فولهام.