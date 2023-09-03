لتجنب إغراءات ريال مدريد والأندية السعودية.. مانشستر سيتي يغري هالاند براتب خيالي

وفي موسمه الأول مع مانشستر سيتي سجل هالاند 52 هدفًا مذهلًا في مختلف المسابقات، ولذلك مانشستر سيتي يهدف دائمًا لمكافأة اللاعب على هذه الأرقام.

وانضم هالاند لمانشستر سيتي الصيف الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو، وقالت "ديلي ستار" إن الهداف يمكن أن يصبح من بين أعلى 8 لاعبين أجرًا بين لاعبي العالم، حيث سيرتفع راتبه السنوي من 19.5 مليون جنيه إسترليني إلى 32.5 مليون جنيه إسترليني، حال وافق على عرض السيتي.

وسجل هالاند 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد أول 4 جولات، إذ وقع على هدفين في شباك بيرنلي وغاب عن التسجيل أمام نيوكاسل، وسجل هدفًا على شيفيلد يونايتد و3 أهداف على فولهام.