أرتيتا: آرسنال يسعى للتعويض أمام نيوكاسل

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال اليوم الجمعة إن فريقه عازم على تعويض خسارته 1/3 أمام ويستهام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء الماضي عندما يواجه نيوكاسل يونايتد في الدوري المحلي غدا السبت.

وودع آرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ16 بينما حقق نيوكاسل صاحب المركز السادس في الدوري فوزا كبيرا 3/0 على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي.

ويحل آرسنال صاحب المركز الثاني في الدوري متخلفا بفارق نقطتين عن غريمه اللندني توتنهام هوتسبير ضيفا على ملعب سانت جيمس بارك غدا.