أرتيتا: آرسنال يسعى للتعويض أمام نيوكاسل
قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال اليوم الجمعة إن فريقه عازم على تعويض خسارته 1/3 أمام ويستهام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء الماضي عندما يواجه نيوكاسل يونايتد في الدوري المحلي غدا السبت.
وودع آرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ16 بينما حقق نيوكاسل صاحب المركز السادس في الدوري فوزا كبيرا 3/0 على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي.
ويحل آرسنال صاحب المركز الثاني في الدوري متخلفا بفارق نقطتين عن غريمه اللندني توتنهام هوتسبير ضيفا على ملعب سانت جيمس بارك غدا.
وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "في كل مرة تتعرض فيها لخسارة يستغرق الأمر بضعة أيام لتجاوزها لكن التركيز الكامل الآن على مواجهة نيوكاسل".
وأضاف: "هناك أشياء يتعين علينا تنفيذها بصورة أفضل كثيرا، وأسلوبنا في خوض المباريات وخاصة فيما يتعلق بالأهداف، لا أعتقد أن النتيجة تعكس سير المباراة على الإطلاق، لكن كان ينبغي علينا تقديم أداء أفضل كثيرا".
وتابع المدرب الإسباني: "عليك الحفاظ على مستواك عند الحد الأقصى كي تستمر في الفوز".
وفي ظل عدم خوض توتنهام مباريات حتى يوم الإثنين ستكون لدى آرسنال ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث فرصة تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وقال أرتيتا إن خوض المباراة على ملعب سانت جيمس بارك سيكون بمثابة اختبار جيد لصاحب المركز الثاني في الموسم الماضي.
وتابع قائلا: "ترغب في خوض مباريات في هذه الأجواء المثيرة للغاية عندما تلعب كرة القدم".
وأتم: "اللعب في مثل هذه الملاعب يعتبر مزية، علينا اغتنام الفرصة والاستمتاع بها، هذه الملاعب التي تريد خوض الاختبارات فيها. أجواء كرة القدم مذهلة هناك".
وقال أرتيتا إن لاعب الوسط إيميل سميث روي (23 عاما) سيغيب لأسابيع بسبب إصابة في الركبة.
وأضاف أرتيتا: "بدأ إيميل تقديم ما أردناه. إنها ضربة قوية، لقد كان يحصل على بعض القوة الدافعة والدقائق".