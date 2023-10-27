أرتيتا يصدم جماهير آرسنال بمدة غياب جيسوس

وقال أرتيتا للصحفيين، اليوم الجمعة، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد: "أظهر الفحص وجود إصابة عضلية.. قد نفقده لبضعة أسابيع. في حالة جابي لا أستطيع أن أعطيك أي إطار زمني لأنه يفاجئنا دائما".

وأضاف أرتيتا: "كنا نرغب في تجنب هذا الأمر، لكن مع جدول المباريات المزدحم كنا نعرف أنه سيحدث في أي وقت".

وتابع: "تواجه كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذه المشكلة، ولا يوجد اختلاف بينها".

وخرج جيسوس من الملعب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بعد أن سجل هدفا وصنع آخر في فوز آرسنال 2-1 في دوري أبطال أوروبا في إسبانيا، يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما قاده لصدارة المجموعة الثانية.