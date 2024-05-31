ليست مغربية.. كشف هوية زوجة وليد شديرة (فيديو وصور)
تصدر اسم اللاعب وليد شديرة نجم نابولي الإيطالي الأوساط الكروية المغربية بعد إتمام عقد قرانه خلال الساعات القليلة الماضية في إيطاليا.
وسرق حفل زفاف وليد شديرة الذي أقيم في إيطاليا الأضواء لأنه أقيم وفقًا للتقاليد والعادات المغربية برفقة عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين.
ولم تكن إقامة حفل الزفاف وفقًا للتقاليد المغربية السبب الوحيد لاهتمام المتابعين بزواج وليد شديرة بل جاء ظهور عروس النجم المغربي بالحجاب ليثير فضول البعض حول هوية العروس.
وتزوج وليد شديرة من فتاة مصرية تدعى بسملة السالم تعيش في إيطاليا منذ فترة وتحديدًا بمدينة ميلانو.
ولعب وليد شديرة صاحب الـ26 عامًا في عدة أندية إيطالية خلال مشواره أبرزها باري وبارما قبل انتقاله في صيف 2023 إلى نابولي الذي أعاره هذا الموسم إلى فروزينوني.
وشارك وليد شديرة برفقة المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 وهي البطولة التي شهدت إنجازًا تاريخيًا لأسود الأطلس بالتأهل إلى نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.
واستغل شديرة عدم استدعائه لمعسكر شهر يونيو المقبل لإتمام حفل زفافه مع نهاية الموسم الكروي في إيطاليا.