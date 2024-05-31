ليست مغربية.. كشف هوية زوجة وليد شديرة (فيديو وصور)

ولعب وليد شديرة صاحب الـ26 عامًا في عدة أندية إيطالية خلال مشواره أبرزها باري وبارما قبل انتقاله في صيف 2023 إلى نابولي الذي أعاره هذا الموسم إلى فروزينوني.

وشارك وليد شديرة برفقة المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 وهي البطولة التي شهدت إنجازًا تاريخيًا لأسود الأطلس بالتأهل إلى نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

واستغل شديرة عدم استدعائه لمعسكر شهر يونيو المقبل لإتمام حفل زفافه مع نهاية الموسم الكروي في إيطاليا.