"مبسوط يا حبيبي؟".. حساب النصر السعودي يسخر من الهلال بسبب التحكيم (فيديو)

وجه الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي سخرية لاذعة إلى نظيره الهلال، ملمحا لمجاملته تحكيميا بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، في دوري روشن للمحترفين.

وكان النصر على أعتاب إلحاق أول هزيمة بالهلال هذا الموسم، بعدما سجل أسرع أهداف الموسم عن طريق أوتافيو مونتيرو في مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ32.

لكن الهلال خطف التعادل بهدف لمثله في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها سعود عبد الحميد، إثر إعاقة ساديو ماني، وسجلها ألكسندر ميتروفيتش.

ورفع قرار الإسباني خوسيه ماريا سانشيز، حكم الديربي، عدد ركلات جزاء الهلال في النسخة الجارية إلى 20، بزيادة واحدة على حصيلة النصر موسم 2020-2021.