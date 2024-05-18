"مبسوط يا حبيبي؟".. حساب النصر السعودي يسخر من الهلال بسبب التحكيم (فيديو)
وجه الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي سخرية لاذعة إلى نظيره الهلال، ملمحا لمجاملته تحكيميا بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، في دوري روشن للمحترفين.
وكان النصر على أعتاب إلحاق أول هزيمة بالهلال هذا الموسم، بعدما سجل أسرع أهداف الموسم عن طريق أوتافيو مونتيرو في مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ32.
لكن الهلال خطف التعادل بهدف لمثله في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها سعود عبد الحميد، إثر إعاقة ساديو ماني، وسجلها ألكسندر ميتروفيتش.
ورفع قرار الإسباني خوسيه ماريا سانشيز، حكم الديربي، عدد ركلات جزاء الهلال في النسخة الجارية إلى 20، بزيادة واحدة على حصيلة النصر موسم 2020-2021.
ونشر الحساب الرسمي للنصر على منصة "تيك توك" عقب المباراة مقطع فيديو، ركز فيه على إعاقة ماني لعبد الحميد خارج منطقة الجزاء.
وأظهر الفيديو احتفال جماهير الهلال بقرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، فيما وضع حساب النصر مقطعا صوتيا لرجل يقول لنجله "مبسوط يا حبيبي؟"، ليرد نجله "مبسوط يا بابا".
كما تم إرفاق المقطع المصور بوضع موسيقى تشير إلى المؤامرة، وهو مقطع صوتي شهير على منصة "تيك توك".
وأقر المحللان التحكيميان محمد فودة وسمير عثمان بصحة ركلة الجزاء، موضحين في تصريحات تلفزيونية أنه كان يجب طرد ساديو ماني بالبطاقة الصفراء الثانية.
وأحرز الهلال لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم يوم 11 مايو الماضي.
وكان الهلال يمني النفس بمواصلة الانتصارات المتتالية في الدوري والوصول للفوز رقم 25 على التوالي بالمسابقة.
لكن النصر الوصيف حرمه من ذلك، ليبقى الفارق بينهما 12 نقطة قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس ملك السعودية، في آخر فرصة لفريق الهداف رونالدو لتحقيق بطولة رسمية هذا الموسم، بعدما استهل الموسم بالفوز بالبطولة العربية على حساب الهلال.