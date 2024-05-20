"دونجا" يشكر لاعب نهضة بركان بعد إنقاذه من إصابة خطيرة (فيديو)
حرص عماد نبيل "دونجا"، لاعب وسط الزمالك، على توجيه الشكر لمنافسه ياسين البحيري، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، بعدما أنقذه من سقوط خطير كاد أن يتسبب في إصابته على مستوى الرقبة، خلال مواجهة الفريقين، مساء الأحد، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ودخل البحيري في التحام هوائي مع "دونجا"، وكاد الأخير يسقط على رأسه، فأمسك به لاعب نهضة بركان وأنقذه.
وحرص دونجا بعد هذه اللقطة الأخلاقية الرائعة على مصافحة البحيري، ووجه له الشكر.
وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "هو لاعب محترم، وعمل لقطة جيدة وكان من الممكن أن تحدث لي إصابة بخلع في الكتف، وظل يحملني حتى وضعني على الأرض، وأنا قمت بتوجيه الشكر وقبلت رأسه وقلت له أنت قمت بحمايتي".
وعن المباراة، أشار لاعب الزمالك: "اجتهدنا ونستحق، من شهر خسرنا بطولة وكنا نستحقها، لا أحد فينا يشغل ذهنه بمن يُشكك في هذه البطولة، أحمد الله وأشكر الجمهور، وأحمد ربنا على هذه البطولة ولن تكون الأخيرة".
وتوج الزمالك المصري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض، بعد خسارته 2-1 ذهابا في المغرب.
وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية بعد 2019، حين فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان أيضا.
وضمن الزمالك المشاركة في كأس السوبر الأفريقية؛ إذ ينتظر الفائز من مواجهة منافسه المحلي الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأسبوع المقبل.