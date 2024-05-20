"دونجا" يشكر لاعب نهضة بركان بعد إنقاذه من إصابة خطيرة (فيديو)

حرص عماد نبيل "دونجا"، لاعب وسط الزمالك، على توجيه الشكر لمنافسه ياسين البحيري، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، بعدما أنقذه من سقوط خطير كاد أن يتسبب في إصابته على مستوى الرقبة، خلال مواجهة الفريقين، مساء الأحد، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل البحيري في التحام هوائي مع "دونجا"، وكاد الأخير يسقط على رأسه، فأمسك به لاعب نهضة بركان وأنقذه.

وحرص دونجا بعد هذه اللقطة الأخلاقية الرائعة على مصافحة البحيري، ووجه له الشكر.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "هو لاعب محترم، وعمل لقطة جيدة وكان من الممكن أن تحدث لي إصابة بخلع في الكتف، وظل يحملني حتى وضعني على الأرض، وأنا قمت بتوجيه الشكر وقبلت رأسه وقلت له أنت قمت بحمايتي".