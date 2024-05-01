على طريقة ألابا.. سعود عبد الحميد يحتفل بهدفه في الاتحاد بـ"الكرسي" (فيديو)

على طريقة النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني، احتفل سعود عبد الحميد، نجم الهلال السعودي، بالهدف الثاني لفريقه في شباك الاتحاد بحمل "كرسي" من الملعب والجلوس عليه.

وسجل سعود عبد الحميد الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 81 ليضع "الزعيم" في المقدمة، حيث تقدم أولاً للفريق زميله كيشيل ديلغادو في الدقيقة 25، ثم تعادل عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 67.

وعقب الهدف الرائع، توجه سعود عبد الحميد إلى أحد الأشخاص الجالسين على كرسي أبيض خارج خطوط الملعب ليقوم بإحضاره والجلوس عليه، واجتمع حوله زملاؤه للاحتفال معه.