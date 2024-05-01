على طريقة ألابا.. سعود عبد الحميد يحتفل بهدفه في الاتحاد بـ"الكرسي" (فيديو)
على طريقة النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني، احتفل سعود عبد الحميد، نجم الهلال السعودي، بالهدف الثاني لفريقه في شباك الاتحاد بحمل "كرسي" من الملعب والجلوس عليه.
وسجل سعود عبد الحميد الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 81 ليضع "الزعيم" في المقدمة، حيث تقدم أولاً للفريق زميله كيشيل ديلغادو في الدقيقة 25، ثم تعادل عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 67.
وعقب الهدف الرائع، توجه سعود عبد الحميد إلى أحد الأشخاص الجالسين على كرسي أبيض خارج خطوط الملعب ليقوم بإحضاره والجلوس عليه، واجتمع حوله زملاؤه للاحتفال معه.
واحتفل ألابا بطريقة مشابهة بالفوز عبر رفع أحد المقاعد البلاستيكية القابلة للطي بملعب "سانتياغو برنابيو"، خلال مواجهة الفريق بدوري أبطال أوروبا، العام 2022، خلال مواجهة باريس سان جيرمان.
ويستضيف الاتحاد غريمه الهلال على ملعب "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي الكأس، وهي سابع مواجهة بين الفريقين بكل البطولات هذا الموسم، علمًا بأن الزعيم حسم المواجهات الست السابقة.
ويتأهل الفائز إلى النهائي لمواجهة النصر أو الخليج، طرفي نصف النهائي الآخر، حيث يلتقيان، غدًا الأربعاء.