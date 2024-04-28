مثير للجدل.. من هو الحكم الفرنسي الذي سيدير مباراة الهلال والاتحاد؟
قالت صحيفة "عكاظ" إن الحكم الفرنسي بيونا باستيان سيدير مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ووفقا للصحيفة فإن الحكم يعود لإدارة مباراة في السعودية بعد أربع سنوات من إدارة مباراة الهلال والنصر في الدوري المحلي، وهي التي شهدت جدلا تحكيميا.
وفي أغسطس 2020 أدار الحكم بيونا باستيان مباراة الهلال والنصر والتي شهدت فوز الأول 4/1.
وبعد المباراة هاجمت جماهير النصر الحكم لعدم احتساب ضربة جزاء لصالح عمر هوساوي نجم النصر، وعدم طرد علي البليهي مدافع الهلال.
وتردد أنه بعد "أخطاء" الحكم تم إبعاده عن إدارة مباريات في السعودية رغم أن التعاقد معه كان يمتد لشهر كامل.
ويبلغ بيونا باستيان من العمر 41 عاما وأدار الموسم الحالي 29 مباراة في فرنسا وأوروبا.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن الحكم باستيان أدار 447 مباراة بشكل عام، أشهر فيها البطاقة الصفراء 1667 مرة، والحمراء المباشر 77 مرة، والحمراء بعد الصفراء 38 مرة، واحتسب 128 ضربة جزاء.
ويلعب الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الثلاثاء، ويجمع نصف النهائي الآخر النصر مع الخليج.
وسيدير الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني مباراة النصر والخليج.
وستكون المواجهة السادسة بين الهلال والاتحاد الموسم الحالي، وفي المواجهات الخمس السابقة فاز الهلال فيها جميعا.