مثير للجدل.. من هو الحكم الفرنسي الذي سيدير مباراة الهلال والاتحاد؟

قالت صحيفة "عكاظ" إن الحكم الفرنسي بيونا باستيان سيدير مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقا للصحيفة فإن الحكم يعود لإدارة مباراة في السعودية بعد أربع سنوات من إدارة مباراة الهلال والنصر في الدوري المحلي، وهي التي شهدت جدلا تحكيميا.

وفي أغسطس 2020 أدار الحكم بيونا باستيان مباراة الهلال والنصر والتي شهدت فوز الأول 4/1.

وبعد المباراة هاجمت جماهير النصر الحكم لعدم احتساب ضربة جزاء لصالح عمر هوساوي نجم النصر، وعدم طرد علي البليهي مدافع الهلال.

وتردد أنه بعد "أخطاء" الحكم تم إبعاده عن إدارة مباريات في السعودية رغم أن التعاقد معه كان يمتد لشهر كامل.

ويبلغ بيونا باستيان من العمر 41 عاما وأدار الموسم الحالي 29 مباراة في فرنسا وأوروبا.