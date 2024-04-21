لاعب إنجلترا يخاطر بجمع زوجته السابقة وصديقته في كأس أوروبا
كشفت تقارير صحفية أن كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، قد يخاطر باصطحاب زوجته السابقة وصديقته الحالية برفقة أبنائه لدعمه في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا.
ويخوض منتخب إنجلترا منافسات بطولة يورو 2024، ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الدنمارك، سلوفينيا وصربيا.
وكان كايل ووكر اعترف مؤخرًا بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن إنجاب طفل ثانٍ من صديقته السابقة لورين غودمان، وخيانة زوجته آني كيلنر، مشيرًا إلى أنه "اتخذ خيارات غبية".
وأعلنت آني كيلنر الانفصال عن نجم مانشستر سيتي، قبل ظهور تقارير تفيد بأنه أنجب طفلًا ثانيًا من لورين غودمان، التي كان أنجب منها ابنًا آخر في عام 2019 (في واقعة خيانة).
وأوضح ووكر، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن"، أنه يعيش الآن بمفرده، بينما لا تزال آني و3 من أطفاله يعيشون في منزل العائلة.
فيما نقلت "ذا صن" تصريحات للورين، البالغة 33 عامًا، إذ قالت لأحد الأصدقاء: "أنا مصممة على تمكين أطفالي من رؤية والدهم وهو يلعب مع منتخب الأسود الثلاثة هذا الصيف".
وأخبرت لورين، وهي أم لابن النجم الإنجليزي كايرو، 4 أعوام، وابنة في الشهر الثامن، أصدقاءَها أنه دعاهم إلى ألمانيا في يونيو، وأنها مصممة على الذهاب.
وقال مصدر، إن كايل قال للورين: "أريدك هناك، وأريد كايرو أيضًا ليراني وأنا ألعب".
لكن مصدرًا مقربًا من كايل ووكر، أصرّ على أنه لم يوجه لها الدعوة.
فيما أشار مصدر آخر، إلى أن "لورين أخبرت أصدقاء كايل بأنه أراد منها أن تأخذ الأطفال إلى بطولة الأمم الأوروبية عندما كانوا لا يزالون قريبين منه، قبل أن تكتشف آني، زوجته السابقة، أن لديهما ابنة".
وقالت لورين لأصدقائها إن كايل قطع وعدًا لكايرو لأن الطفل الصغير لم يذهب إلى كأس العالم 2022.
وأوضحت "ذا صن"، أن "لورين لن تختلط مع زوجات اللاعبين، كل ما ستفعله هو السماح لكايرو بمؤازرة والده والشعور بالفخر بما يقدمه على أرض الملعب".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم كايل ووكر: "لا تزال لورين تواصل السعي وراء قصص غير صحيحة، بينما يحاول كايل وآني التقدم بعيدًا عن أي دراما، وستُعالج جميع الأمور من خلال القنوات القانونية المناسبة، حيث لا يرغب الثنائي في مشاركة المزيد من الخلافات العامة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأطفال".
وقاد كايل ووكر فريق مانشستر سيتي أمس خلال فوزهم 1-0 على تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي.