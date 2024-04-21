لاعب إنجلترا يخاطر بجمع زوجته السابقة وصديقته في كأس أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، قد يخاطر باصطحاب زوجته السابقة وصديقته الحالية برفقة أبنائه لدعمه في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا.

ويخوض منتخب إنجلترا منافسات بطولة يورو 2024، ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الدنمارك، سلوفينيا وصربيا.

وكان كايل ووكر اعترف مؤخرًا بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن إنجاب طفل ثانٍ من صديقته السابقة لورين غودمان، وخيانة زوجته آني كيلنر، مشيرًا إلى أنه "اتخذ خيارات غبية".

وأعلنت آني كيلنر الانفصال عن نجم مانشستر سيتي، قبل ظهور تقارير تفيد بأنه أنجب طفلًا ثانيًا من لورين غودمان، التي كان أنجب منها ابنًا آخر في عام 2019 (في واقعة خيانة).

وأوضح ووكر، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن"، أنه يعيش الآن بمفرده، بينما لا تزال آني و3 من أطفاله يعيشون في منزل العائلة.