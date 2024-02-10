ردة فعل مثيرة من لاعبي الأردن بعد ضربة الجزاء الثالثة (فيديو)

أظهر لاعبو منتخب الأردن ردة فعل مثيرة بعد ركلة الجزاء الثالثة التي احتسبها حكم مباراة نهائي كأس آسيا لصالح أكرم عفيف، لاعب المنتخب القطري.

واحتفظ منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2023، بعد فوزه 3-1 على نظيره الأردني، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ستاد لوسيل، اليوم السبت.

ثلاثية قطر حملت توقيع أكرم عفيف من علامة الجزاء في الدقائق 20 و71 و94.

في الوقت بدل الضائع، انفرد أكرم عفيف بالحارس أبو ليلى، لكن الأخير خرج وقطع منه الكرة، وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء نفذها عفيف بنجاح.

ولكن قبلها أبدى لاعبو الأردن اندهاشهم من احتساب الركلة، وأخذوا يصفقون ويضحكون على الأمر.