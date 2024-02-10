ردة فعل مثيرة من لاعبي الأردن بعد ضربة الجزاء الثالثة (فيديو)
أظهر لاعبو منتخب الأردن ردة فعل مثيرة بعد ركلة الجزاء الثالثة التي احتسبها حكم مباراة نهائي كأس آسيا لصالح أكرم عفيف، لاعب المنتخب القطري.
واحتفظ منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2023، بعد فوزه 3-1 على نظيره الأردني، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ستاد لوسيل، اليوم السبت.
ثلاثية قطر حملت توقيع أكرم عفيف من علامة الجزاء في الدقائق 20 و71 و94.
في الوقت بدل الضائع، انفرد أكرم عفيف بالحارس أبو ليلى، لكن الأخير خرج وقطع منه الكرة، وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء نفذها عفيف بنجاح.
ولكن قبلها أبدى لاعبو الأردن اندهاشهم من احتساب الركلة، وأخذوا يصفقون ويضحكون على الأمر.
وبات عفيف هداف النسخة الحالية بفضل الثلاثية بعدما رفع رصيده لـ 8 أهداف متخطيا العراقي أيمن حسين، وأصبح ثاني لاعب قطري يحقق لقب الهداف بعد المعز علي في النسخة الماضية.
وأصبح "العنابي" خامس منتخب يحقق اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان، ويبقى فقط منتخب إيران الوحيد في القارة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وبإمكان العنابي معادلته في 2027 والتي ستقام في السعودية إذا حقق اللقب.
وتوقف مشوار الأردن الرائع عند النهائي بعد مسيرة مظفرة تاريخية لن تنسى للنشامى بالوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.
وسجل النهائي الحضور الأكبر في تاريخ نهائيات كأس آسيا بتواجد 86492 مشجعا في استاد لوسيل.
كما كتبت النسخة الحالية الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولة كرقم قياسي تخطى المليون ونصف مشجع في المدرجات طيلة 51 مباراة.