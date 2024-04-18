المذيعة ضحكت.. رد فعل رودريغو تجاه غوارديولا بعد التأهل (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لرودريغو جوس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أثناء مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات بعد مباراة مانشستر سيتي.

وتأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل 4/4 بمجموع المباراتين، قبل أن يحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للنادي الإسباني.

وكان رودريغو هو صاحب هدف تقدم ريال مدريد على مانشستر سيتي أثناء المباراة.

وخلال مقابلة تلفزيونية بعد المباراة مع قناة برازيلية مر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ونظر إلى رودريغو، ليبدأ لاعب ريال مدريد والمذيعة في الضحك مباشرة.

وقال رودريغو للمذيعة حسب قناة تي إن تي البرازيلية :"انظري، غوارديولا نظر لي"، ثم بدأ في الضحك".

ويملك رودريغو سجلا مهما أمام مانشستر سيتي حيث سجل في مباراتي الذهاب والإياب، كما كان حاسما خلال مباراة الموسم قبل الماضي حينما سجل هدفين في ملعب سانتياغو برنابيو ليقود الريال للتأهل بعد مباراة ماراثونية.

وسيواجه ريال مدريد فريق بايرن ميونخ في نصف النهائي.