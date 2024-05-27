إعلان قائمة المنتخب الإسباني لبطولة يورو 2024
أعلن دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، القائمة التي ستخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.
وتنطلق بطولة يورو 2024، يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم 14 يوليو.
ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية، بجانب كل من إيطاليا، وكرواتيا، وألبانيا.
ويسعى المنتخب الإسباني للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج باليورو، إذ يعود آخر تتويج للفريق ببطولة أمم أوروبا في عام 2012.
وشهدت القائمة تواجد 29 لاعبًا، وسيتم استبعاد 3 لاعبين من القائمة قبل انطلاقة البطولة.
وتواجد في القائمة ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد، وفيرمين لوبيز وكوبارسي لاعبا برشلونة.
قائمة إسبانيا المبدئية في يورو 2024:
حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (آرسنال)، أليكس ريميرو.
خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، روبن لو نورمان (ريال سوسيداد)، ناتشو (ريال مدريد)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو كوبارسي (برشلونة)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن)، مارك كوكوريلا (تشيلسي).
خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، أليكسيس جارسيا (جيرونا)، أليكس باينا (فياريال)، فيرمين لوبيز (برشلونة).
خط الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، داني أولمو (لايبزيغ)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، لامين يامال (برشلونة) وأيوزي بيريز (ريال بيتيس).