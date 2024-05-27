إعلان قائمة المنتخب الإسباني لبطولة يورو 2024

أعلن دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، القائمة التي ستخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وتنطلق بطولة يورو 2024، يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم 14 يوليو.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية، بجانب كل من إيطاليا، وكرواتيا، وألبانيا.

ويسعى المنتخب الإسباني للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج باليورو، إذ يعود آخر تتويج للفريق ببطولة أمم أوروبا في عام 2012.