مدرب الزمالك يكتشف "الجاسوس" ويعاقبه

كشفت تقارير صحفية عن السبب الرئيس وراء قيام الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه غوميز باستبعاد سيد عبدالله "نيمار" من قائمة الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر، التي تجمع الفريقين، مساء الأحد.

ويواجه الزمالك نظيره فيوتشر، غدًا الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "المصري اليوم"، اليوم السبت، فإن المدرب استبعد نيمار من قائمة الزمالك لاكتشافه أن اللاعب يقوم بتمرير التشكيل إلى وسائل الإعلام قبل مواجهات الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب البرتغالي غاضب جدا من تصرف اللاعب، وأخرجه من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.