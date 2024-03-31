مدرب الزمالك يكتشف "الجاسوس" ويعاقبه
كشفت تقارير صحفية عن السبب الرئيس وراء قيام الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه غوميز باستبعاد سيد عبدالله "نيمار" من قائمة الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر، التي تجمع الفريقين، مساء الأحد.
ويواجه الزمالك نظيره فيوتشر، غدًا الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "المصري اليوم"، اليوم السبت، فإن المدرب استبعد نيمار من قائمة الزمالك لاكتشافه أن اللاعب يقوم بتمرير التشكيل إلى وسائل الإعلام قبل مواجهات الفريق.
وأوضحت الصحيفة، أن المدرب البرتغالي غاضب جدا من تصرف اللاعب، وأخرجه من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت تقارير إلى أن "نيمار" تلقى خلال الأيام القليلة الماضية ما يقرب من 3 عروض للرحيل عن الفريق، في ظل غيابه عن تشكيلة الفريق الأساسية.
ويغيب عن صفوف الزمالك 9 لاعبين وهم، محمود علاء ومحمد عاطف وسيد عبدالله نيمار لوجهة نظر فنية، إبراهيم نداي بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية، محمد أشرف روقا بسبب استمرار إصابته في العضلة الخلفية، ترافيس موتيابا بسبب تأخر وصوله لمصر بعد وجوده مع منتخب بلاده واستخراج جواز سفر جديد، عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد الأفريقي.
ويسعى الزمالك لاستغلال التفوق التاريخي على فيوتشر، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، في لقاء الغد، تسهل من مهمته قبل لقاء الإياب المحدد له 7 أبريل المقبل، في ستاد القاهرة الدولي.