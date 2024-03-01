النصر السعودي يواجه أزمة خانقة قبل مواجهة العين

ويستعد النصر السعودي لمواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد نجاحه في تخطي مواطنه الفيحاء في دور الـ16، فيما أقصى العين منافسه فريق ناساف الأوزبكي.

وضربت الأزمات مركز حراسة المرمى داخل النصر السعودي، بعد تعرض الحارس الأساسي نواف العقيدي للإيقاف وغيابه عن المباراة.

أما البدلاء، فالأول وليد عبدالله مصاب والثاني راغد النجار مصاب أيضًا، ولا يوجد سوى أوسبينا الذي يعاني من عدم الجاهزية هو الآخر.

ولا يتبقى للنصر سوى فارس أفندي صاحب الـ20 عاما، وهو الأقرب حتى الآن لحماية عرين "العالمي" أمام العين.

ويحلّ النصر ضيفًا على العين الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد في العاصمة أبوظبي، يوم الإثنين 4 مارس المقبل.