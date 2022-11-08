صحف رياضية: نهائي مكرر في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط عن عرش الليغا

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على طرح ليفربول للبيع ومواجهته لريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "عرض ليفربول للبيع يوم الاثنين بعد فترة من حصوله على كابوس في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريال مدريد".

الصحيفة اهتمت برغبة رايس جيمس ظهير تشيلسي اللحاق بنهائيات كأس العالم وكتبت: "رييس يقاتل من أجل قطر".

كما اهتمت بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور 16 للدوري الأوروبي: "هناك برشلونة – مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي".