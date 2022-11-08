صحف رياضية: نهائي مكرر في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط عن عرش الليغا
شكلت نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا واللقاءات القوية "ليفربول – ريال مدريد" و"باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ" وأبرز مباريات الدور الفاصل للتأهل لدور الـ 16 للدوري الأوروبي وفقدان ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد الهزيمة أمام رايو فاليكانو العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الثلاثاء.
كما اهتمت الصحف بعرض ليفربول للبيع ومحاولة رايس جيمس اللحاق بكأس العالم وجاهزية رافائيل فاران للمشاركة رفقة منتخب فرنسا ولائحة المنتخب البرازيلي النهائية ولقاء برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
ماركا
ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو 3-2 وفقدانه صدارة الدوري الإسباني وكتبت: "العملاق كان رايو فاليكانو".
الصحيفة اهتمت بقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والدور الفاصل للدوري الأوروبي ريال مدريد – ليفربول، وبرشلونة – مانشستر يونايتد، وإشبيلية – إندهوفن وكتبت: "يا لها من قوة".
كما اهتمت بأوناي إيمري المدرب الجديد لأستون فيلا وقائمة البرازيل النهائية للمشاركة في كأس العالم بقطر.
سبورت
ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو 3-2 في الدوري الإسباني وفقدان الصدارة وكتبت: "صدمة".
الصحيفة اهتمت بلقاء أوساسونا وبرشلونة وكتبت: "برشلونة يرغب في تأمين الصدارة".
كما اهتمت الصحيفة بنجم برشلونة الشاب غافي وكتبت: "غافي يتسلم جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو 3-2 في الدوري الإسباني وفقدانه الصدارة لفائدة برشلونة الذي يواجه أوساسونا وكتبت: "برشلونة في الصدارة " و "من أجل مزيد من الأفضلية أمام أوساسونا".
الصحيفة اهتمت بقرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ولقاء ليفربول – ريال مدريد ومواجهة برشلونة لمانشستر يونايتد في الدور الفاصل للدوري الأوروبي وكتبت: "نهائيان".
كما اهتمت بتسلم غافي نجم برشلونة الشاب جائزة الفتى الذهبي.
آس
ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو 3-2 وفقدان صدارة الدوري الإسباني وكتبت: "ريال مدريد يفقد الصدارة".
الصحيفة اهتمت بنتائج قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا وقرعة الدوري الأوروبي وكتبت: "قرعة متفجرة".
كما اهتمت بلقاء برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: "اليوم الأخير لبيكيه".
ميرور سبورت
ركزت الصحيفة على طرح ليفربول للبيع ومواجهته لريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "عرض ليفربول للبيع يوم الاثنين بعد فترة من حصوله على كابوس في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريال مدريد".
الصحيفة اهتمت برغبة رايس جيمس ظهير تشيلسي اللحاق بنهائيات كأس العالم وكتبت: "رييس يقاتل من أجل قطر".
كما اهتمت بقرعة الدور الفاصل للتأهل لدور 16 للدوري الأوروبي: "هناك برشلونة – مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي".
ليكيب
ركزت الصحيفة على قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وكتبت: "في حديقة جمع الشمل".
الصحيفة اهتمت بقرعة الدور الفاصل للدوري الأوروبي ومواجهة يوفنتوس لنانت الفرنسي وكتبت: "السوبر دوري أوروبي".
كما اهتمت بتطورات الحالة الصحية للمدافع الفرنسي رافائيل فاران وكتبت: "فاران جيد لقطر".
لاغازيتا ديل سبورت
ركزت الصحيفة على قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ومواجهات الأندية الإيطالية الثلاثة وكتبت: "ممكنة 3 على 3 " و "ميلان مع توتنهام وإنتر ميلان يجد بورتو ويعول على لوكاكو ونابولي أمام فرصة ذهبية في مواجهة فرانكفورت".
الصحيفة اهتمت بقرعة الدور الفاصل لبلوغ دور الـ 16 في الدوري الأوروبي وكتبت: "يوفنتوس مع تميمة نانت وروما أمام سالزبورغ".