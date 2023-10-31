زوجة ميسي تتجاهل طلب سبيد التقاط صورة معها (فيديو)
تجاهلت أنتونيلا زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوتيوبر الشهير "سبيد"، خلال حفل تتويج النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته.
وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم كل الأرقام القياسية وتوج أمس الإثنين للمرة الثامنة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023، على مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
ورفضت أنتونيلا التقاط الصور مع اليوتيوبر الشهير "سبيد" المعروف بأنه عاشق البرتغالي كريستيانو رونالدو".
وظهر "سبيد" خلال حفل إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وهو يطلب من أنتونيلا أن يلتقط الصور معها، ولكن زوجة النجم الأرجنتيني رفضت طلبه.
وتجاهلت أنتونيلا طلب "سبيد" للتصوير، ما تسبب في صدمة اليوتيوبر الشهير.
يذكر أن ميسي صاحب الـ36 عامًا أصبح أول لاعب في العالم لا يلعب في أوروبا يتوج بهذه الجائزة منذ تأسيسها في 1956، ونالها بفضل قيادته للمنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب مونديال قطر 2022.
وسبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في سبع نسخ بأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.
كما حلَّ النجم الأرجنتيني ثانيًا في الاستفتاء على الكرة الذهبية في خمس نسخ أخرى، وجاء في المركز الثالث مرة واحدة.
وعلى مدار 15 نسخة للجائزة منذ عام 2007 وحتى 2022، لم يغب ميسي عن المراكز الثلاثة الأولى في نتيجة الاستفتاء على الكرة الذهبية سوى مرتين في 2018 و2022، علماً بأن نسخة 2020 ألغيت بسبب جائحة كورونا.
ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ "الكرة الذهبية" سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والذي توج بها 5 مرات سابقة.