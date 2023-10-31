زوجة ميسي تتجاهل طلب سبيد التقاط صورة معها (فيديو)

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم كل الأرقام القياسية وتوج أمس الإثنين للمرة الثامنة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023، على مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ورفضت أنتونيلا التقاط الصور مع اليوتيوبر الشهير "سبيد" المعروف بأنه عاشق البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وظهر "سبيد" خلال حفل إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وهو يطلب من أنتونيلا أن يلتقط الصور معها، ولكن زوجة النجم الأرجنتيني رفضت طلبه.

وتجاهلت أنتونيلا طلب "سبيد" للتصوير، ما تسبب في صدمة اليوتيوبر الشهير.