باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم الهلال السعودي

وأوضح التقرير: "بعد تألقه اللافت في الرياض، فُتِحت أبواب العودة إلى أوروبا مرة أخرى أمام بونو، حيث يُنظر إليه في باريس سان جيرمان كبديل محتمل لـجيانلويجي دوناروما، الذي لم ينجح في إقناع المدرب لويس إنريكي، وبالتالي أصبح بونو خيارًا متاحًا".

وأشار التقرير: "ينتهي عقد بونو الحالي مع الهلال في عام 2026، ويمكن التعاقد معه مقابل 20 مليون يورو، وبما أن الهلال وباريس سان جيرمان لديهما خبرة سابقة في إبرام الصفقات، كما حدث مع البرازيلي نيمار داسيلفا، فإن عودة بونو إلى الدوري الفرنسي تبدو محتملة للغاية".