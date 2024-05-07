باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم الهلال السعودي
كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لضم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، في الميركاتو السعودي، كبديل محتمل للحارس الحالي جيانلويجي دوناروما.
ووفقًا لما ذكره موقع "todofichajes"، فإن "ياسين بونو نجم الهلال السعودي، وصل لأوج تألقه، ما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى مرة أخرى".
وكان بونو قد انضم إلى أتلتيكو مدريد في بداية مسيرته، ثم تألق مع جيرونا وإشبيلية، وغادر النجم المغربي إشبيلية في عام 2020 مقابل 21 مليون يورو، في صفقة ساعدت في تحسين الوضع المالي للنادي الأندلسي.
وأوضح التقرير: "بعد تألقه اللافت في الرياض، فُتِحت أبواب العودة إلى أوروبا مرة أخرى أمام بونو، حيث يُنظر إليه في باريس سان جيرمان كبديل محتمل لـجيانلويجي دوناروما، الذي لم ينجح في إقناع المدرب لويس إنريكي، وبالتالي أصبح بونو خيارًا متاحًا".
وأشار التقرير: "ينتهي عقد بونو الحالي مع الهلال في عام 2026، ويمكن التعاقد معه مقابل 20 مليون يورو، وبما أن الهلال وباريس سان جيرمان لديهما خبرة سابقة في إبرام الصفقات، كما حدث مع البرازيلي نيمار داسيلفا، فإن عودة بونو إلى الدوري الفرنسي تبدو محتملة للغاية".
وانضم بونو إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من إشبيلية الإسباني، واستطاع خلال الموسم الحالي الحفاظ على نظافة شباكه 20 مرة في 39 مباراة عبر كل المسابقات، واستقبل 23 هدفًا.
وبونو هو الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك خلال الموسم الحالي في بطولة دوري روشن السعودي، كما أنه الأقل تلقيًا للأهداف، بواقع 17 هدفًا فقط.
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 86 نقطة، بفارق 12 نقطة عن نادي النصر صاحب الوصافة، ويحتاج "الزعيم" لنقطة واحدة خلال الجولات الـ4 المقبلة؛ من أجل التتويج رسميًا بلقب المسابقة المحلية.