هل قصد تشافي توريط لابورتا بتصريحاته الأخيرة؟
كشفت تقارير صحفية، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ما زال عند رأيه بشأن قرار إقالة تشافي هيرنانديز من قيادة البلوغرانا، بعد الأزمة الأخيرة بينهما.
وكان تشافي أعلن في يناير أنّه سيرحل عن النادي مع نهاية الموسم، لكن بعد سلسلة من العروض القوية، توصل في أبريل ولابورتا لاتفاق ببقائه حتى نهاية الموسم المقبل؛ إذ ينتهي عقده في يونيو 2025.
لكن في تطوّر جديد، لم يسافر لابورتا برفقة الفريق لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز الفريق 2-0 ضمن الدوري الاسباني الخميس، وذلك بسبب غضبه من تصريحات لتشافي قبل المباراة حسب هذه التقارير.
وتحدّث تشافي عن الصعوبات المالية التي تواجه النادي مقارنة بقوّة منافسه وغريمه الأبرز ريال مدريد وبعض أكبر الأندية الأوروبية على مستوى الإمكانيات.
وحرص تشافي على تخفيف حدة الأزمة؛ إذ قال في مؤتمر صحفي قبل مباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني: "النادي يمنحني الثقة ولذلك أعمل براحة بال كبيرة".
ولكن صحيفة "سبورت"، أوضحت في تقرير لها، اليوم الأحد، أن "لابورتا متمسك برأيه وسيُقيل تشافي.. صحيح أنه لا يمكنك ضمان شيء مع لابورتا ولكن يبدو هذه المرة لا توجد عودة إلى الخلف".
وأوضح التقرير: "تشافي قال في المؤتمر، إنه مستمر وأن النادي لم يُبلغه بشيء.. كان هذا تكتيكًا منه ليضع كل المسؤولية في ملعب لابورتا، بمعنى إذا قرر طرده فسيكون هذا قرار رئيس النادي شخصيًا، وبالتالي يجب عليه دفع رواتب المدرب وطاقمه للموسم القادم كاملًا".
ويلتقي برشلونة مع رايو فاليكانو، اليوم الأحد، في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب بـ79 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه جيرونا، فيما يأتي فاليكانو في المركز الـ15 بـ38 نقطة.