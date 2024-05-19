هل قصد تشافي توريط لابورتا بتصريحاته الأخيرة؟

كشفت تقارير صحفية، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ما زال عند رأيه بشأن قرار إقالة تشافي هيرنانديز من قيادة البلوغرانا، بعد الأزمة الأخيرة بينهما.

وكان تشافي أعلن في يناير أنّه سيرحل عن النادي مع نهاية الموسم، لكن بعد سلسلة من العروض القوية، توصل في أبريل ولابورتا لاتفاق ببقائه حتى نهاية الموسم المقبل؛ إذ ينتهي عقده في يونيو 2025.

لكن في تطوّر جديد، لم يسافر لابورتا برفقة الفريق لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز الفريق 2-0 ضمن الدوري الاسباني الخميس، وذلك بسبب غضبه من تصريحات لتشافي قبل المباراة حسب هذه التقارير.

وتحدّث تشافي عن الصعوبات المالية التي تواجه النادي مقارنة بقوّة منافسه وغريمه الأبرز ريال مدريد وبعض أكبر الأندية الأوروبية على مستوى الإمكانيات.