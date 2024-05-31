إحصائية رسمية تصدم ميسي وتؤكد تفوق رونالدو
كشفت تقارير أحصائية أن أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي حقق هدفا آخر في شباك غريمه التقليدي ومنافسه اللدود، الأرجنيتيني ليونيل ميسي وذلك بعد نهاية منافسات دوري السعودي للمحترفين الإثنين الماضي.
وأنهى النصر سباق الدوري في المركز الثاني خلف الهلال المتوج بطلا قبل 3 جولات من النهاية، لكن الهداف التاريخي السابق لريال مدريد حقق جملة من الإنجازات في موسمه الأول كاملا في السعودية، وأكد تفوقه على ميسي.
وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بطلا للهدافين في 4 دوريات مختلفة (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، السعودية)، كما أنه أصبح الهداف صاحب أكبر معدل تهديفي (35 هدفا) في تاريخ الدوري السعودي محطما رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي صمد إنجازه 5 سنوات فقط.
أما في سياق المنافسة المثيرة للجدل على الداوم، مع أسطورة الكرة الأرجنتينية لوينيل ميسي، فقد أكدت تقارير إحصائية أن رونالدو تفوق على غريمه التقليدي وذلك بتسجيله أهدافا خلال الموسم الحالي أكثر مما سجل بطل العالم 2022، مع باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في السنوات الثلاث الأخيرة.
وسجل كريستيانو 35 هدفا خلال الموسم الحالي في الدوري السعودي بقميص النصر، أكثر بهدف واحد من حصيلة ميسي التهديفية مع باريس سان جيرمان في موسمي 2021ـ 2022 و2022 ـ 2023 ومع إنتر ميامي الأمريكي في الموسم الحالي.
وسجل ميسي 22 هدفا مع البي آس جي و12 هدفا مع إنتر ميامي ليصل إلى 34 هدفا في 3 سنوات متأخرا بهدف واحد عن البرتغالي وفقا لما أوردته شبكة "إي أس بي أن" "ESPN" العالمية.