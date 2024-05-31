إحصائية رسمية تصدم ميسي وتؤكد تفوق رونالدو

كشفت تقارير أحصائية أن أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي حقق هدفا آخر في شباك غريمه التقليدي ومنافسه اللدود، الأرجنيتيني ليونيل ميسي وذلك بعد نهاية منافسات دوري السعودي للمحترفين الإثنين الماضي.

وأنهى النصر سباق الدوري في المركز الثاني خلف الهلال المتوج بطلا قبل 3 جولات من النهاية، لكن الهداف التاريخي السابق لريال مدريد حقق جملة من الإنجازات في موسمه الأول كاملا في السعودية، وأكد تفوقه على ميسي.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بطلا للهدافين في 4 دوريات مختلفة (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، السعودية)، كما أنه أصبح الهداف صاحب أكبر معدل تهديفي (35 هدفا) في تاريخ الدوري السعودي محطما رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي صمد إنجازه 5 سنوات فقط.

أما في سياق المنافسة المثيرة للجدل على الداوم، مع أسطورة الكرة الأرجنتينية لوينيل ميسي، فقد أكدت تقارير إحصائية أن رونالدو تفوق على غريمه التقليدي وذلك بتسجيله أهدافا خلال الموسم الحالي أكثر مما سجل بطل العالم 2022، مع باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في السنوات الثلاث الأخيرة.