سر تقدم بيلينغهام على النجوم الثلاثة في سباق الكرة الذهبية

وفاز لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام الذي حقق انطلاقة هائلة في الدوري الإسباني في موسمه الأول مع ريال مدريد، بجائزة أفضل إنجاز رياضي استثنائي، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يفوز بهذه الجائزة.

ويتم اختيار المرشحين لجوائز لوريوس الرياضية العالمية من قبل الإعلام العالمي، بينما يتم اختيار الفائزين من قبل 69 عضوًا في أكاديمية لوريوس الرياضية العالمية.

وتأثير بيلينغهام في ريال مدريد لا يمكن إنكاره، وأشاد زملاؤه بصفاته القيادية وهو ثاني أفضل هداف في الدوري برصيد 17 هدفًا بفارق هدف واحد عن أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا.

وبعد مشاركته الأولى مع إنجلترا عام 2020، خاض بيلينغهام 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل ثلاثة أهداف.