صفقات الزمالك.. عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر يقتربان
كشفت تقارير إعلامية عن آخر الصفقات التي يسعى نادي الزمالك لضمها بعد حل أزمة القيد الفترة الماضية بتسديد المستحقات المتأخرة للاعبيه السابقين.
وكان الزمالك فشل في التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب أزمة إيقاف القيد، وبعد وصول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بزوال الأزمة سيصبح من حق النادي إضافة لاعبين إلى قائمته قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وأعلن النادي في بيان رسمي، مؤخرًا، عن الانتهاء من تسوية "جميع القضايا" التي تسببت في إيقاف القيد، التي بلغ عددها 14 قضية، من أجل "التفرغ للعودة إلى منصات التتويج من جديد".
وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق: "عبدالله السعيد، نجم بيراميدز، في الزمالك بنسبة 99.9% واللاعب لديه رغبة في التواجد بالنادي، وينتظر حسم المفاوضات بين الناديين وسيكون العقد لمدة سنة ونصف السنة، وأيضًا سيف فاروق جعفر الزمالك يرغب في استعادته من بيراميدز وكلاهما سيكون مقابل 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى جدولة سداد 18 مليون جنيه متبقية لبيراميدز من صفقتي عمر جابر ودونجا".
وأضاف: "أما الصفقات التي حسمت في الزمالك، فهي: مهاب ياسر، لاعب الداخلية، وياسر حمد، لاعب منتخب فلسطين، وأحمد حمدي، لاعب مونتريال الكندي".
فيما قال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الرياضي: "هناك انقسام داخل الزمالك على صفقة عودة سيف فاروق جعفر، فيما يرى الموافقون أن اللاعب رحل في عهد المجلس السابق ولم يحدث معه مفاوضات للتجديد، ولكنه يبقى احتمالًا قائمًا للعودة من خلال رد أموال توقيعه لبيراميدز، والنادي منفتح على بيعه".
وتابع: "الزمالك سأل مسؤولي بيراميدز عن إمكانية ضم عبدالله السعيد، وبيراميدز ينتظر التواصل الرسمي لتحديد سعر بيعه، رغم أن عقده ينتهي مع نهاية الموسم، وهو أيضًا لن يلعب في الكونفدرالية ولكنه سيكمل الدوري مع الفريق الأبيض وأيضًا يخوض نهائي كأس مصر ضد الأهلي إذا تم التعاقد معه وهما نقطتان محورتان حال ضمه".
ويستعد الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي السعودي، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي.
وتأهل الفريق الأبيض إلى نهائي كأس دبي للتحدي بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
بينما تأهل الأهلي السعودي بعد التغلب على ووهان الصيني بنتيجة (3-1).