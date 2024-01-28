صفقات الزمالك.. عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر يقتربان

كشفت تقارير إعلامية عن آخر الصفقات التي يسعى نادي الزمالك لضمها بعد حل أزمة القيد الفترة الماضية بتسديد المستحقات المتأخرة للاعبيه السابقين.

وكان الزمالك فشل في التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب أزمة إيقاف القيد، وبعد وصول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بزوال الأزمة سيصبح من حق النادي إضافة لاعبين إلى قائمته قبل ‏انتهاء سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن النادي في بيان رسمي، مؤخرًا، عن الانتهاء من تسوية "جميع القضايا" التي تسببت في إيقاف القيد، التي بلغ عددها 14 قضية، من أجل "التفرغ للعودة إلى منصات التتويج من جديد".

وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق: "عبدالله السعيد، نجم بيراميدز، في الزمالك بنسبة 99.9% واللاعب لديه رغبة في التواجد بالنادي، وينتظر حسم المفاوضات بين الناديين وسيكون العقد لمدة سنة ونصف السنة، وأيضًا سيف فاروق جعفر الزمالك يرغب في استعادته من بيراميدز وكلاهما سيكون مقابل 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى جدولة سداد 18 مليون جنيه متبقية لبيراميدز من صفقتي عمر جابر ودونجا".