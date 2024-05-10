مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستقبل الاتحاد نظره الاتفاق في الجولة 31، من مباريات الدوري السعودي، فيما يلتقي الخليج بالوحدة، مسا اليوم الجمعة.

وفي تونس يحل النادي الأفريقي ضيفًا على الاتحاد المنستيري، فيما يلتقي الصفاقسي مع الملعب التونسي.

وسيحل إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي ضيفا على فروسينوني بالجولة 36.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني بمباراة تجمع بين ديبورتيفو ألافيس وجيرونا.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة