فلورنتينو بيريز يردُّ على سؤال بشأن مبابي وديفيز (فيديو)

وألمح لويس إنريكي بقوة لرحيل مبابي وقال قبل أيام: "للأسف مستقبل مبابي القريب لن يكون هنا، لذا علينا أن نجرّب زملاء آخرين".

وأضاف: "أنا لم اكتشف مبابي اليوم، أنتم تعرفون رأيي، إنه الرقم 1 في العالم، سيسجل 50 هدفًا، ويصنع 25 هدفًا مع أي مدرب ومع أي فريق".

كما يسعى ريال مدريد للتعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ.

وينتهي عقد المدافع الكندي مع النادي البافاري في 30 يونيو 2025 ويتردد أنه لا ينوي تجديد عقده.

وذكرت صحيفة "أس" أن ريال مدريد على استعداد لدفع 40 مليون يورو للتعاقد مع ديفيز الصيف المقبل، رغم أن بايرن ميونخ يريد الحصول على 70 مليون يورو.