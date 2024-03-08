فلورنتينو بيريز يردُّ على سؤال بشأن مبابي وديفيز (فيديو)

فلورنتينو بيريز يردُّ على سؤال بشأن مبابي وديفيز (فيديو)
ردَّ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على سؤال بشأن كيليان مبابي وألفونسو ديفيز.
والتقط أحد المشجعين صورة تذكارية مع بيريز، واستغل المشجع الموقف ليقول لرئيس ريال مدريد: "تعاقد مع مبابي وديفيز سنفوز معهم بكل شيء".
لكن بيريز ردَّ: " من هو مبابي؟ ومن هو ديفيز؟.
ويقترب ريال مدريد من التعاقد مع مباب (25 عامّا)، وقد أبلغ النجم الفرنسي ناديه باريس سان جيرمان أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وألمح لويس إنريكي بقوة لرحيل مبابي وقال قبل أيام: "للأسف مستقبل مبابي القريب لن يكون هنا، لذا علينا أن نجرّب زملاء آخرين".
وأضاف: "أنا لم اكتشف مبابي اليوم، أنتم تعرفون رأيي، إنه الرقم 1 في العالم، سيسجل 50 هدفًا، ويصنع 25 هدفًا مع أي مدرب ومع أي فريق".
كما يسعى ريال مدريد للتعاقد مع ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ.
وينتهي عقد المدافع الكندي مع النادي البافاري في 30 يونيو 2025 ويتردد أنه لا ينوي تجديد عقده.
وذكرت صحيفة "أس" أن ريال مدريد على استعداد لدفع 40 مليون يورو للتعاقد مع ديفيز الصيف المقبل، رغم أن بايرن ميونخ يريد الحصول على 70 مليون يورو.