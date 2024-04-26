نجم أسود الأطلس يكشف خفايا حديثه مع رونالدو ورفضه عرض الأهلي

كشف الدولي المغربي جواد الياميق تفاصيل مثيرة حول انتقاله إلى الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، مؤكدا أنه تفاوض مع أهلي جدة وتحدث مع النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، قبل أن يستقر على الإمضاء مع الوحدة.

وقال الياميق، أحد نجوم منتخب أسود الأطلس، الذين بلغوا نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، إنه تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، صيف عام 2023، إلا أنه فضّل الانضمام إلى الوحدة.

وفي تصريحات لصحيفة "الرياضية" المحلية، قال المدافع المغربي إنه فضّل الانضمام إلى الوحدة على عروض 3 أندية أخرى، هي: الأهلي والرياض والطائي، بالإضافة إلى تلقيه عروضا إسبانية وروسية وقطرية.

وانضم الياميق (32 عاما) إلى الوحدة صيف 2023، قادما من ريال بلد الوليد الإسباني، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

وأوضح المدافع المغربي، الذي لعب حتى الآن 20 مباراة مع الوحدة وسجل 3 أهداف، أنه اختار الوحدة بالنظر إلى عراقته وتجارب اللاعبين المغاربة في صفوفه سابقا، فضلا عن وجود مقر النادي في مكة المكرمة؛ ما يسمح له بأن يكون قريبًا من "الحرم"، وهو ما حلم به طوال حياته، وفق قوله لصحيفة الرياضية.

وأقر الياميق بأنه من المعجبين بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، واصفًا إياه بالأفضل في العالم.

وقال إنه التقى رونالدو في كأس العالم 2022، مضيفا: "جمعتنا مباراة ربع نهائي مونديال قطر، وفي إحدى الفترات التي توقف فيها اللعب، اقتربت منه ووضعت يدي على كتفه، وقلت له "أنا من معجبينك كثيرًا، ما حلمت أن أراك أو ألعب أمامك، لكن عندما ألعب باسم منتخب بلادي لن أتركك في أي مكان في الملعب من دون رقابة لصيقة".. فرد بابتسامة خفيفة وأشار لي بالإعجاب بما قلته له.

وأكد مدافع نادي الوحدة إمكانية انتقال زميله في منتخب أسود الأطلس أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الدوري السعودي.