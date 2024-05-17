أهداف مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي (فيديو)
يسعى الهلال إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري
دخل النصر السعودي مباراة قمة الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين أمام البطل الهلال بقوة، إذ لم ينتظر المهاجم البرتغالي أوتافيو سوى بضع ثوان ليدون الهدف الأول للمباراة.
ولم تكد تعطى إشارة انطلاق المباراة حتى وضع القائد كريستيانو رونالدو مواطنه أمام فرصة سانحة، عندما مرة الكرة على حدود مناطق الجزاء قبل أن يسدد أوتافيو كرة قوية جدا استقرت في الزاوية اليسرى العليا لمرمى ياسين بونو حارس مرمى الهلال.
وتقدم النصر بهدف دون مقابل منذ الدقيقة الأولى، لكنه كان قريبا من إضافة أهداف أخرى لولا أن أهدر مهاجموه وفي مقدمتهم رونالدو أكثر من فرصة سانحة أمام المرمى.
ويسعى النصر إلى إلحاق الهزيمة الأولى هذا الموسم بالهلال الذي توج رسميا باللقب منذ الجولة الماضية بعد الفوز أمام الحزم (4 ـ 1).