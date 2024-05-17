أهداف مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي (فيديو)

وتقدم النصر بهدف دون مقابل منذ الدقيقة الأولى، لكنه كان قريبا من إضافة أهداف أخرى لولا أن أهدر مهاجموه وفي مقدمتهم رونالدو أكثر من فرصة سانحة أمام المرمى.

ويسعى النصر إلى إلحاق الهزيمة الأولى هذا الموسم بالهلال الذي توج رسميا باللقب منذ الجولة الماضية بعد الفوز أمام الحزم (4 ـ 1).