ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ويستهام وخسارة قاسية لليونايتد أمام برايتون
قلب مانشستر سيتي تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على ويستهام، في حين سقط مانشستر يونايتد أمام برايتون 1/3 على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.
وتقدم ويستهام على مانشستر سيتي بهدف سجله جيمس وارد براوس في الدقيقة 36، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
وبعد أقل من دقيقة على بداية الشوط الثاني تعادل مانشستر سيتي عن طريق جيريمي دوكو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من جوليان ألفاريز.
وعزز إيرلينغ هالاند تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 86، بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطق الجزاء بعد تمريرة عرضية من برناردو سيلفا.
وحقق مانشستر سيتي الفوز الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، مقابل 10 نقاط لويستهام في المركز الخامس.
خسارة مانشستر يونايتد
وعلى ملعبه أولد ترافورد سقط مانشستر يونايتد 1/3 أمام برايتون، ليخسر الفريق للمرة الثالثة.
وسجل داني ويلبيك الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 20، بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف باسكال غروز ثاني أهداف برايتون في الدقيقة 53، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء وسط أخطاء دفاعية لمانشستر يونايتد.
ووقع جواو بيدرو جيونغيورا الهدف الثالث في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وسجل البديل حنبعل المجبري الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73.
ويملك برايتون 12 نقطة من 5 مباريات في المركز الثالث، خلف مانشستر سيتي وليفربول، في حين جمدت الخسارة رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الـ12.
وفي آخر 5 مباريات بين مانشستر يونايتد وبرايتون فاز برايتون 4 مرات، بينها الفوز 4/0، وتعادلا مرة فاز فيها مانشستر يونايتد بضربات الترجيح.
فوز درامي لتوتنهام
وقلب توتنهام تأخره 0/1 على ملعبه وبين جماهيره إلى فوز درامي بنتيجة 2/1 أمام شيفيلد يونايتد.
وتقدم غوستافو هامر لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 74، وتعادل ريشارليسون لتوتنهام في الدقيقة 90+8.
وسجل ديان كولوسيفسكي هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة 90+11.