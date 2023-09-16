ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ويستهام وخسارة قاسية لليونايتد أمام برايتون

قلب مانشستر سيتي تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على ويستهام، في حين سقط مانشستر يونايتد أمام برايتون 1/3 على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وتقدم ويستهام على مانشستر سيتي بهدف سجله جيمس وارد براوس في الدقيقة 36، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.