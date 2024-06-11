أهداف مباراة سوريا واليابان (فيديو)

وعلى ملعب ستاد أيدون بيس وينغ في مدينة هيروشيما اليابانية، تقدم أياسي أويدا بالهدف الأول للمنتخب الياباني في الدقيقة الـ13 من ضربة رأسية.

وأضاف ريستو داون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ19.

وأحرز المنتخب الياباني الهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة، بعد أن سجل ثائر كروما لاعب سوريا بالخطأ في مرماه.