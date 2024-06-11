أهداف مباراة سوريا واليابان (فيديو)
تأخر المنتخب السوري بثلاثة أهداف في الشوط الأول، خلال مباراته أمام اليابان في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وعلى ملعب ستاد أيدون بيس وينغ في مدينة هيروشيما اليابانية، تقدم أياسي أويدا بالهدف الأول للمنتخب الياباني في الدقيقة الـ13 من ضربة رأسية.
وأضاف ريستو داون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ19.
وأحرز المنتخب الياباني الهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة، بعد أن سجل ثائر كروما لاعب سوريا بالخطأ في مرماه.
يذكر أن منتخب سوريا يدخل المباراة وفي جعبته 7 نقاط، محتلًا المركز الثاني بالمجموعة الثانية.
ويتصدر منتخب اليابان مستضيف المباراة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ15 نقطة.
ويحتاج منتخب سوريا إلى تحقيق الفوز على اليابان، من أجل الصعود إلى الدور الثالث في تصفيات كأس العالم والتأهل إلى كأس آسيا.