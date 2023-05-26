يورغن كلوب يعلق على "انزعاج محمد صلاح" من فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا
علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على تصريحات النجم المصري محمد صلاح، بأن ليفربول خذل جماهيره.
وقال المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه "منزعج تماما" من الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل وإن النادي خذل جماهيره.
وأنهى انتصار مانشستر يونايتد 4-1 على تشيلسي أمس الخميس آمال ليفربول في الحصول على مقعد في أبرز بطولات الأندية الأوروبية الموسم المقبل.
ويحتل فريق المدرب يورغن كلوب المركز الخامس في الدوري بفارق أربع نقاط عن المربع الذهبي قبل جولة واحدة على النهاية.
وقال صلاح على حسابه في تويتر: "أنا محطم تماما، ليس هناك أي عذر على الإطلاق لذلك، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا.
"نحن ليفربول والتأهل لهذه البطولة هو الحد الأدنى، أنا أسف ولكن لا يزال الوقت مبكرا على منشور متفائل، لقد خذلنا أنفسنا وخذلنا الجماهير".
وقال كلوب تعليقًا على كلام محمد صلاح أن فريقه لم يرتق لمستوى التوقعات هذا الموسم، وأكد أنه ليس لديه مشكلة مع ما ذكره المهاجم المصري.
وأكد كلوب أن كلام محمد صلاح: "كان وصفا طبيعيا لوضعه، لشعوره، وفي هذا اللحظة مباشرة عقب المباراة فهو محق، إنها ليست اللحظة الفورية التي ترسل فيها رسائل تدعو للتفاؤل".
وأضاف: "لكني رأيته في قاعة الطعام وكان يضحك، لم أعلم السبب لأنني لم أسأله، ولكنه لم يكن في حالة مزاجية سيئة، هذا كل ما في الأمر".
وكان كلوب استسلم بالفعل لعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأكد أنه كان يعتقد حتى أن الوصول للمركز الخامس غير ممكن قبل المباريات العشر المتتالية التي تفادى فيها الفريق الخسارة، والتي تضمنت تحقيق 7 انتصارات.
وتابع: "لم نقدم ما أراده الجميع، أو توقعه، ولكننا مازلنا متحدين حقا، هذا هو الأمر الطيب في كل ما حدث".
وأكد: "الحالة ليست سيئة داخل غرفة خلع الملابس، تعلمنا كيفية التعامل مع الوضع، لم ننقسم في لحظة بين المدرب والفريق، وهو شيء مساعد للغاية".
وواصل: "منذ فترة طويلة وكان واضحا من نقطة معينة أن هذا الموسم لن يكون جيدا تاريخيا، ارتكبنا أخطاء، لم نقدم كثيرا العروض المنتظرة، ولم تكن هناك استمرارية كافية.. لم نوجه أصابع الاتهام، كل هذا جيد، إذا لم تتأهل لدوري الأبطال، فإن أفضل مكان يمكنك إنهاء الدوري به هو المركز الخامس، وهذا ما فعلناه".
ويلعب ليفربول على ملعب ساوثهامبتون في مباراته الأخيرة هذا الموسم يوم الأحد المقبل.