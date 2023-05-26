يورغن كلوب يعلق على "انزعاج محمد صلاح" من فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا

وقال المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه "منزعج تماما" من الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل وإن النادي خذل جماهيره.

وأنهى انتصار مانشستر يونايتد 4-1 على تشيلسي أمس الخميس آمال ليفربول في الحصول على مقعد في أبرز بطولات الأندية الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب يورغن كلوب المركز الخامس في الدوري بفارق أربع نقاط عن المربع الذهبي قبل جولة واحدة على النهاية.

وقال صلاح على حسابه في تويتر: "أنا محطم تماما، ليس هناك أي عذر على الإطلاق لذلك، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا.

"نحن ليفربول والتأهل لهذه البطولة هو الحد الأدنى، أنا أسف ولكن لا يزال الوقت مبكرا على منشور متفائل، لقد خذلنا أنفسنا وخذلنا الجماهير".