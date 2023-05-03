مشادة جديدة بين بيكيه وشاكيرا

ووصل جيرارد بيكيه مؤخرًا إلى ميامي للقاء طفليه ساشا وميلانو بعد أن سافرت شاكيرا إلى الولايات المتحدة، عقب قرارها الابتعاد عن برشلونة.

ولدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي، استقبل حشد من الصحفيين أسطورة نادي برشلونة الذين ضايقوه بأسئلة حول علاقته بالمغنية الكولومبية.

وقالت الصحفية الإسبانية "فيرونيكا باستوس" في البرنامج التلفزيوني "La Mesa Caliente" إن شاكيرا دخلت في مشادة مع بيكيه، وزُعم أن هذه المشادة تطورت للعنف، على ما يبدو، واضطر "تونينو" شقيق شاكيرا للتدخل للدفاع عن أخته.

وأضافت: "حسب التقارير كان على الشرطة التدخل لوقف المشاجرة، ولكن يجب أن نوضح أنه لا يوجد تقرير للشرطة ولا تقرير رسمي عام عن هذه الحادثة".