المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2027
أسدل الستار على المرحلة الثانية من مشوار التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وشهدت المرحلة الثانية مشاركة 36 منتخبًا تم تقسيمها إلى 9 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.
وتأهل بشكل رسمي ومباشر لنهائيات كأس آسيا 18 منتخبًا تمثل متصدر ووصيف كل مجموعة.
ومن المنتظر أن تقام نهائيات البطولة القارية في ضيافة المملكة العربية السعودية مطلع عام 2027 بمشاركة 24 منتخب.
وأعلن الاتحاد الآسيوي إقامة تصفيات مشتركة تضمن صعود 18 منتخب عن المرحلة الثانية بشكل مباشر لنهائيات البطولة القارية بجانب خوض المرحلة الأخيرة والحاسمة في صراع التأهل إلى كأس العالم 2026.
وضمن المنتخب السعودي المشاركة في البطولة القارية بشكل رسمي بوصفه المستضيف بجانب أنه تأهل للمرحلة الحاسمة في تصفيات المونديال بعد احتلاله وصافة المجموعة السابعة.
وتقام مرحلة أخيرة لحسم المنتخبات الست المتبقية في بطولة كأس آسيا عن طريق ملحق التصفيات.
وفيما يلي المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2027 حتى الآن:
السعودية (البلد المضيف)
قطر (متصدر المجموعة الأولى)
الكويت (وصيف المجموعة الأولى)
اليابان (متصدر المجموعة الثانية)
كوريا الشمالية (وصيف المجموعة الثانية)
كوريا الجنوبية (متصدر المجموعة الثالثة)
الصين (وصيف المجموعة الثالثة)
عمان (متصدر المجموعة الرابعة)
قيرغيزستان (وصيف المجموعة الرابعة)
إيران (متصدر المجموعة الخامسة)
أوزبكستان (وصيف المجموعة الخامسة)
العراق (متصدر المجموعة السادسة)
إندونسيا (وصيف المجموعة السادسة)
الأردن (متصدر المجموعة السابعة)
الإمارات (متصدر المجموعة الثامنة)
البحرين (وصيف المجموعة الثامنة)
أستراليا (متصدر المجموعة التاسعة)
فلسطين (وصيف المجموعة التاسعة)