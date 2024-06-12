المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2027

أسدل الستار على المرحلة الثانية من مشوار التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشهدت المرحلة الثانية مشاركة 36 منتخبًا تم تقسيمها إلى 9 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وتأهل بشكل رسمي ومباشر لنهائيات كأس آسيا 18 منتخبًا تمثل متصدر ووصيف كل مجموعة.