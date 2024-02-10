صراعات فردية ملتهبة في نهائي كأس آسيا (إنفوغرافيك)
يخوض المنتخبان القطري والأردني، مساء اليوم السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا على ملعب لوسيل، كثالث نهائي عربي تشهده البطولة في تاريخها.
ووصل فريق "النشامى" إلى الدور النهائي للبطولة بعد تفوقه على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، فيما تأهل المنتخب القطري إلى هذا الدور بعدما قلب تأخره إلى فوز على المنتخب الإيراني.
ويشهد النهائي ثنائيات قوية بين العديد من اللاعبين، أبرزهم أكرم عفيف، ويزن النعيمات.
ولعب أكرم 6 مباريات، وسجل 5 أهداف، وصنع 3 أخرى، فيما لعب النعيمات 6 مواجهات، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين.
موسى التعمري والمعز علي
أما الثنائية الأخرى فستكون بين النجمين المعز علي، الذي خاض 5 مباريات، وسجل هدفين، وصنع مثلهما، فيما لعب التعمري 6 مواجهات، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفًا.
حسن الهيدوس ومحمود المرضي
كما تبرز أيضًا الثنائية بين اللاعبين حسن الهيدوس، الذي خاض 6 مباريات، وسجل 3، ولم يصنع أي أهداف، فيما خاض "المرضي" 5 مباريات، وسجل هدفًا، ولم يصنع أي أهداف.
يزيد أبو ليلى ومشعل برشم
كما خاض يزيد أبو ليلى، مع المنتخب الأردني في بطولة آسيا 6 مباريات، وسكن شباكه 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.
بينما لعب مشعل برشم، حارس قطر، 6 مباريات وسكن شباكه 4 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.
وشهدت بطولة كأس آسيا، مواجهة منتخبين عربيين بالنهائي، في مناسبتين فقط، كانت الأولى في نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد الفوز على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
فيما كان النهائي العربي الثاني في نسخة عام 2007، التي أقيمت في إندونيسيا، وحقق اللقب المنتخب العراقي على حساب نظيره السعودي بفضل رأسية المهاجم العراقي يونس محمود.