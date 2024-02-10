صراعات فردية ملتهبة في نهائي كأس آسيا (إنفوغرافيك)

يخوض المنتخبان القطري والأردني، مساء اليوم السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا على ملعب لوسيل، كثالث نهائي عربي تشهده البطولة في تاريخها.

ووصل فريق "النشامى" إلى الدور النهائي للبطولة بعد تفوقه على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، فيما تأهل المنتخب القطري إلى هذا الدور بعدما قلب تأخره إلى فوز على المنتخب الإيراني.

ويشهد النهائي ثنائيات قوية بين العديد من اللاعبين، أبرزهم أكرم عفيف، ويزن النعيمات.

ولعب أكرم 6 مباريات، وسجل 5 أهداف، وصنع 3 أخرى، فيما لعب النعيمات 6 مواجهات، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين.