فيديو يظهر سبب صفعة البليهي لزميله في الهلال لودي (شاهد)

وقلب الهلال الطاولة على منافسه الأهلي الذي لم يحافظ على تقدمه، إذ أحرز المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل في الدقيقة الـ52، وأضاف البرازيلي مالكوم أوليفييرا هدف الفوز للهلال في الدقيقة الـ89.

وخلال احتفال اللاعبين بالمباراة، قام رينان لودي لاعب الهلال بسحب وشاح كان يرتديه علي البليهي خلال الاحتفالات.

وانفعل البليهي بشدة على زميله رينان لودي، وصفعه على وجهه، ولكن سرعان ما اعتذر له.