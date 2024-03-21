4 صدمات لبايرن ميونخ قبل مواجهة آرسنال

ويلتقي المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي نظيره الفرنسي في ليون، يوم 23 مارس آذار الجاري، قبل أن يستضيف نظيره الهولندي في فرانكفورت في 26 من الشهر نفسه.

كما يواجه بايرن ميونيخ، الذي يتأخر بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري، غريمه التقليدي بروسيا دورتموند يوم 30 مارس، فيما يحل ضيفا على آرسنال في دوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل.

وقبل مواجهة قوية ومرتقبة جدا أمام آرسنال، انضم مانوال نوير إلى قائمة اللاعبين المصابين في بايرن ميونخ، التي تضم الهداف الإنجليزي هاري كاين والمدافع ساشا بوي والظهير الأيسر رافائيل غيريرو.

وأعلن بايرن ميونيخ، الأربعاء، إصابة ظهيره الفرنسي ساشا بوي بتمزق في أوتار الركبة اليسرى خلال التدريبات، حيث بات مصيره غامضا بشأن إمكانية عودته للملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وفي وقت سابق، أكد النادي البافاري تعرض مهاجمه الإنجليزي هاري كين لإصابة في كاحله الأيسر في المباراة التي فاز فيها فريقه، مساء السبت، على دارمشتات (5 ـ 2).

وسافر كاين للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي، وسيتلقى العلاج اللازم من قبل أطباء منتخب الأسود الثلاثة، بحسب ما أعلن بايرن ميونخ.

وفي الوقت نفسه، تعرض الظهير الأيسر البرتغالي رافائيل غيريرو لشد عضلي طفيف في أعلى فخذه الأيسر، لكن احتمالات لحاقه بمباراة آرسنال في التاسع من أبريل واردة بشدة، وفق تقارير إخبارية.