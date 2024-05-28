صدمة كبيرة لنادي الاتحاد السعودي

وأكد الحميدي في تصريحات تليفزيونية أنَّ إدارة نادي الاتحاد لم تدخل في أي مفاوضات حتى الآن، بسبب الوضع المالي للفريق.

كلام الحميدي جاء بعد تداول أخبار تفيد بدخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع أسماء لامعة، ومدربين كبار للقدم إلى الفريق الجداوي خلال الموسم المقبل.

وقال عبدالرحمن الحميدي "جميع الأسماء التي تم تداولها لم تدخل معها إدارة الاتحاد في أي مفاوضات".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك في ملف التعاقدات".

وواصل: الوضع المالي الحالي في نادي الاتحاد لا يسمح له التحرك نهائيًّا تجاه أي أسم كبير سواء أكان لاعبًا أم مدربًا".