أبرزهم زين الدين بلعيد.. الكشف عن أبرز صفقات الأهلي المصري

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن خريطة صفقات الأهلي المصري في ميركاتو الموسم الجديد.

ويسعى الأهلي المصري لدعم صفوفه بقوة الموسم المقبل، الذي سيخوض فيه عدة تحديات قوية أبرزها السوبر الأفريقي ضد الزمالك، وأيضا المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "هناك ثنائي اقتربا بشدة من الانضمام للنادي الأهلي خلال الصيف الحالي، أولهم الجزائري زين الدين بلعيد، صاحب الـ25 سنة، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع وخاض 32 مباراة هذا الموسم وسجل 5 أهداف، والأمور اقتربت من الحسم".

وأضاف: "أيضا أيمن يوسف، اللاعب المصري صاحب الجنسية القطرية، والأمور معه شبه منتهية، ولو انضم للأهلي سيلعب بجنسيته المصرية، ولعب هذا الموسم 23 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر، والأمور قريبة جدا من الحسم".