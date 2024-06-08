أبرزهم زين الدين بلعيد.. الكشف عن أبرز صفقات الأهلي المصري
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن خريطة صفقات الأهلي المصري في ميركاتو الموسم الجديد.
ويسعى الأهلي المصري لدعم صفوفه بقوة الموسم المقبل، الذي سيخوض فيه عدة تحديات قوية أبرزها السوبر الأفريقي ضد الزمالك، وأيضا المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "هناك ثنائي اقتربا بشدة من الانضمام للنادي الأهلي خلال الصيف الحالي، أولهم الجزائري زين الدين بلعيد، صاحب الـ25 سنة، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع وخاض 32 مباراة هذا الموسم وسجل 5 أهداف، والأمور اقتربت من الحسم".
وأضاف: "أيضا أيمن يوسف، اللاعب المصري صاحب الجنسية القطرية، والأمور معه شبه منتهية، ولو انضم للأهلي سيلعب بجنسيته المصرية، ولعب هذا الموسم 23 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر، والأمور قريبة جدا من الحسم".
وتابع: "أيضا هناك أحاديث مع يحيى عطية الله، صاحب الـ29 عاما، لاعب سوتشي الروسي، والخلاف حاليا هو أن لديه وكيلين كل منهما له رأي، ولعب هذا الموسم 35 مباراة وسجل 5 وصنع اثنين، ومع ذلك يحظى بإعجاب مارسيل كولر، مدرب الأهلي".
وأشار: "محمد كوناتيه، لاعب أخمات الروسي، وهو يلعب في مركز المهاجم، طلب بالفعل عن طريق كولر، ولكن لم يحدث توفيق في المفاوضات".
كما كشف شوبير عن أبرز الراحلين عن الأهلي، موضحا: "أولا النجم التونسي علي معلول قد يرفع اسمه من القائمة في الدور الأول بسبب إصابته الطويلة، وهذا متوقف على تقارير الأطباء، وحال اكتمال شفائه سيعود مرة أخرى، اللاعب التونسي مقدر في النادي وهو مكمل في الفريق ولا توجد أزمات في تجديد تعاقده، أما النجم الفرنسي أنتوني موديست أموره انتهت مع الأهلي وسيرحل نهاية الشهر، ولا يمتلك عروضا حاليا".
وشدد: "أما المؤكد استمرارهم من الأجانب مع الأهلي، فهم رضا سليم، وبيرسي تاو عقده مستمر، وأليو ديانج حال عدم تلقيه عروضا، ولا يزال موضوع عودة أحمد القندوسي غير واضح، سواء بالعودة أو رحيله".
ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.