عمالقة أوروبا ينحنون.. الهلال يحقق رقما قياسيا تاريخيا

بلغ الهلال السعودي الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2023 ـ2024، بعد أن كرر فوزه، يوم الثلاثاء، على حساب مواطنه الاتحاد بهدفين دون رد في مباراة إياب ربع النهائي.

وعلى ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة، احتفل ياسر الشهراني بمباراته الـ400 بقميص الهلال على احسن وجه بعدما سجل الهدف الأول في شباك الاتحاد قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح "الزعيم" ورقة التأهل للمربع الذهبي للمسابقة الآسيوية.

وبفوزه على الاتحاد، نجح الهلال، تحت قيادة مدربه البرتغالي "جورج جيسوس" في مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية ليبلغ رقما تاريخيا لم تحققه كبرى الأندية في العالم وذلك بوصوله للفوز 28 تواليا في كل المسابقات.

ومنذ مباراته أمام الجبلين يوم 25 سبتمبر من العام الماضي، لحساب كأس الملك، لم يتكلموا رفاق سالم الدوسري إلا لغة الانتصارات، حيث حققوا 28 فوزا متتاليا في ظرف 5 أشهر وأسبوعين تقريبا.

كما أن الهلال، تحت قيادة جيسوس، لم يتكبد الخسارة طيلة 40 مباراة، إذ تعود آخر هزيمة للفريق إلى 30 يوليو الماضي أي منذ نصف عام أمام نادي السد القطري، في كأس الملك سلمان للأندية العربية (3 ـ2) دون اعتبار خسارته أمام النصر في الأشواط الإضافية، خلال مباراة النهائي من تلك النسخة (2 ـ1) بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي على التعادل (1ـ1).

يشار إلى أن البرتغالي جيسوس (69 عاما) تولى تدريب الهلال السعودي في 2018 ثم غادره بعد عام واحد، قبل أن يجدد العهد معه في يوليو 2023.