لماذا لا يجب أن يستمر تشافي لنهاية الموسم؟

خسر برشلونة بنتيجة (5-3) أمام نظيره فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، مساء السبت.

الخسارة الكبيرة أضعفت من آمال برشلونة في الاستمرار على المنافسة في الدوري الإسباني، بعد أيام قليلة من خسارة كأس السوبر في النهائي أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، ومن الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف بعد الوصول إلى الوقت الإضافي.

موقف تشافي هيرنانديز ومستقبله في برشلونة أعلنه المدرب بشكل رسمي؛ إذ أكد أنه لن يقود الفريق في الموسم المقبل، فالمدير الفني الكتالوني يعاني على مستوى النتائج والفنيات، واستمراره في القيادة الفنية لم يكن ليفيد أي طرف، لكن لربما كان يجب أن يرحل وبشكل فوري، ولعدة أسباب، نسرد بعضها في التقرير التالي: