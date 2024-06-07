الإيطالية باوليني تتحدى المصنفة الأولى شيانتيك في نهائي رولان غاروس

تأهلت نجمة التنس البولندية إيغا شيانتيك لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي بعدما تغلبت على الأمريكية كوكو غوف لتقطع خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب في حال حسمت المرحلة الأخيرة أمام الإيطالية الطموحة جاسمين باوليني التي أقصت الروسية ميرا أندريفا اليوم الخميس.

وتغلبت شيانتيك الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى 6-2 و6-4 في نصف النهائي النهائي لتواصل هيمنتها على جوف بعدما حققت فوزها رقم 11 في 12 مباراة جمعت بينهما وتعادل أفضل سلسلة انتصارات حققتها على الملاعب الرملية.

وانضمت إليها في النهائي الإيطالية باوليني التي هزمت الروسية أندريفا البالغ عمرها 17 عاما بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-1.

وكانت الخسارة ضربة قوية للاعبة الأمريكية غوف التي خسرت أمام شيانتيك في نهائيرولان غاروس 2022 وكذلك في دور الثمانية من النسخة الماضية، لكنها ضمنت رغم الخسارة أنها سترتقي للمركز الثاني في التصنيف الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل.

وتمكنت شيانتيك من كسر إرسال منافستها في مستهل المباراة بعدما ارتكبت جوف خطأ بالضربة الأمامية، ودافعت اللاعبة البولندية عن نقاط للكسر في شوطي إرسالها التاليين، قبل أن تحكم قبضتها على المجموعة.

وبعدما خسرت المجموعة الأولى، مسحت جوف دموعها وهي متقدمة 2-1 في المجموعة الثانية بعد مشادة مع الحكم الرئيسي بشأن قرار حكم الخط، لكن بطلة أمريكا المفتوحة استعادت هدوءها لتكسر إرسال منافستها لأول مرة.

لكن شيانتيك، المصنفة الأولى عالميا، ردت الكسر على الفور قبل أن تحافظ على شوط إرسالها وتكسر مجددا لتتقدم 4-3 بفضل ضربة قوية ومضت في طريقها لتحقيق انتصارها 20 على التوالي في رولا جاروس.

وحققت شيانتيك انتصارها الثامن عشر على التوالي على الملاعب الرملية هذا الموسم، وهي المسيرة التي تضمنت فوزها ببطولتي مدريد وروما، لتعادل أفضل مسيرة فوز متتال سجلتها في 2022.