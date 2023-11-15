آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم عمر كمال عبد الواحد

كشفت تقارير إعلامية عن إتمام الأهلي صفقة ضم عمر كمال عبد الواحد، نجم مودرن فيوتشر، لينضم للفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: "رغبة اللاعب حسمت انتقاله للأهلي، كما إن نادي مودرن فيوتشر على علم بأن اللاعب عقده سينتهي فقرر الاستفادة من رحيله خلال شهر يناير".

وأضاف: "حدثت مفاوضات بين مسؤولي الناديين، ونادي مودرن طلب لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة ولم يتم تحديدهم حتى الآن، ولكن الأهلي منفتح على هذا الأمر، ونستطيع القول إن عمر كمال على أعتاب الأهلي والقصة في مراحلها الأخيرة، ومارسيل كولر، مدرب الأهلي، نفسه طلب اللاعب ومرحب بانضمامه لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز".