تدخل متهور على عبدالرزاق حمدالله في مباراة الاتحاد وأولماليك (فيديو)

تعرض المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد السعودي لتدخل متهور، في مباراة الفريق أمام أولماليك في دوري أبطال آسيا.

وأظهر مقطع فيديو تدخلا متهورا من ديلشودبيك أخمادالييف لاعب أولماليك على حمدالله، حيث ركل بقوة ساق حمدالله.

ولم يكمل حمدالله المباراة، حيث خرج وشارك مكانه صالح العمري.

كما لم يكمل أخمادالييف المباراة، حيث قرر مدربه إخراجه بين الشوطين.