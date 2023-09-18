تدخل متهور على عبدالرزاق حمدالله في مباراة الاتحاد وأولماليك (فيديو)
حمدالله لم يكمل المباراة، حيث خرج وشارك مكانه صالح العمري
تعرض المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد السعودي لتدخل متهور، في مباراة الفريق أمام أولماليك في دوري أبطال آسيا.
وأظهر مقطع فيديو تدخلا متهورا من ديلشودبيك أخمادالييف لاعب أولماليك على حمدالله، حيث ركل بقوة ساق حمدالله.
ولم يكمل حمدالله المباراة، حيث خرج وشارك مكانه صالح العمري.
كما لم يكمل أخمادالييف المباراة، حيث قرر مدربه إخراجه بين الشوطين.
تقدم بثلاثية
ويتقدم الاتحاد بثلاثية على أولماليك في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.
وتقدم هارون كمارا للاتحاد في الدقيقة 11، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 15 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.
وعاد رومارينيو وسجل الهدف الثاني له والثالث للاتحاد في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.